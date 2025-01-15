https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993851902.html

"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы

"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы - РИА Новости, 15.01.2025

"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы

Запад создает образ "светоча демократии" для Владимира Зеленского с целью объяснения кровавого конфликта в Европе, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:04:00+03:00

2025-01-15T15:04:00+03:00

2025-01-15T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Запад создает образ "светоча демократии" для Владимира Зеленского с целью объяснения кровавого конфликта в Европе, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Голубя мира и светоча демократии из Зеленского "союзники" лепят только с одной целью — так легче объяснить своим европейским и американским избирателям, почему в центре Европы идет кровавая бойня", — написал он.В качестве еще одной цели украинский депутат выделил отмывание сотен миллиардов долларов ЕС и США, а также перераспределение энергоносителей."Зеленский для этого — просто подходящий негодяй и предатель. Марионетка-буратино в руках Карабаса-Барабаса, который не справился с деменцией", — добавил Дубинский.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993830940.html

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в мире, европа, украина, владимир зеленский, россия, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз