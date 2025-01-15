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"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы - РИА Новости, 15.01.2025
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15:04 15.01.2025 (обновлено: 15:34 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993851902.html
"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы
"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы - РИА Новости, 15.01.2025
"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы
Запад создает образ "светоча демократии" для Владимира Зеленского с целью объяснения кровавого конфликта в Европе, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:04:00+03:00
2025-01-15T15:34:00+03:00
в мире
европа
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владимир зеленский
россия
александр дубинский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Запад создает образ "светоча демократии" для Владимира Зеленского с целью объяснения кровавого конфликта в Европе, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Голубя мира и светоча демократии из Зеленского "союзники" лепят только с одной целью — так легче объяснить своим европейским и американским избирателям, почему в центре Европы идет кровавая бойня", — написал он.В качестве еще одной цели украинский депутат выделил отмывание сотен миллиардов долларов ЕС и США, а также перераспределение энергоносителей."Зеленский для этого — просто подходящий негодяй и предатель. Марионетка-буратино в руках Карабаса-Барабаса, который не справился с деменцией", — добавил Дубинский.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
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в мире, европа, украина, владимир зеленский, россия, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Евросоюз
"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы

Дубинский: ЕС обеляет Зеленского для отмывания денег и объяснения бойни

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Запад создает образ "светоча демократии" для Владимира Зеленского с целью объяснения кровавого конфликта в Европе, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Голубя мира и светоча демократии из Зеленского "союзники" лепят только с одной целью — так легче объяснить своим европейским и американским избирателям, почему в центре Европы идет кровавая бойня", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
Вчера, 08:00
В качестве еще одной цели украинский депутат выделил отмывание сотен миллиардов долларов ЕС и США, а также перераспределение энергоносителей.
"Зеленский для этого — просто подходящий негодяй и предатель. Марионетка-буратино в руках Карабаса-Барабаса, который не справился с деменцией", — добавил Дубинский.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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