https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993922916.html

Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС

Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 15.01.2025

Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС

Согласно достигнутой трехступенчатой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение последующих шести недель будет вести переговоры о долговременном... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:20:00+03:00

2025-01-15T22:20:00+03:00

2025-01-15T23:06:00+03:00

в мире

израиль

хамас

сша

джо байден

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905480564_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_c5c30075de1c772951f41be69cf13fe6.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Согласно достигнутой трехступенчатой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение последующих шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий, заявил в среду Президент США Джо Байден."Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к этим жизненно важным поставкам. В течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы, означающей долговременное окончание войны", - сказал Байден.Если переговоры об окончательном завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на 6 недель, прекращение огня все равно продолжится, отметил действующий президент США."Когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин, и все оставшиеся израильские силы будут выведены из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. И, наконец, третья фаза - любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, и начнется крупный план реконструкции Газы", - добавил Байден.

https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024