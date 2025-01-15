Рейтинг@Mail.ru
Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 15.01.2025 (обновлено: 23:06 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993922916.html
Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС
Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 15.01.2025
Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС
Согласно достигнутой трехступенчатой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение последующих шести недель будет вести переговоры о долговременном... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:20:00+03:00
2025-01-15T23:06:00+03:00
в мире
израиль
хамас
сша
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905480564_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_c5c30075de1c772951f41be69cf13fe6.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Согласно достигнутой трехступенчатой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение последующих шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий, заявил в среду Президент США Джо Байден."Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к этим жизненно важным поставкам. В течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы, означающей долговременное окончание войны", - сказал Байден.Если переговоры об окончательном завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на 6 недель, прекращение огня все равно продолжится, отметил действующий президент США."Когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин, и все оставшиеся израильские силы будут выведены из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. И, наконец, третья фаза - любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, и начнется крупный план реконструкции Газы", - добавил Байден.
https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905480564_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_61bd8e1dc0e57bc2a0503264bef12867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ХАМАС, США, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС

Третий этап сделки Израиля с ХАМАС подразумевает возвращение останков заложников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция с требованием освободить детей-заложников в Тель Авиве
Акция с требованием освободить детей-заложников в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция с требованием освободить детей-заложников в Тель Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Согласно достигнутой трехступенчатой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение последующих шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий, заявил в среду Президент США Джо Байден.
«
"Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к этим жизненно важным поставкам. В течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы, означающей долговременное окончание войны", - сказал Байден.
Если переговоры об окончательном завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на 6 недель, прекращение огня все равно продолжится, отметил действующий президент США.
"Когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин, и все оставшиеся израильские силы будут выведены из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. И, наконец, третья фаза - любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, и начнется крупный план реконструкции Газы", - добавил Байден.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАССШАДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала