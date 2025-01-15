Байден рассказал о трех этапах сделки Израиля с ХАМАС
Третий этап сделки Израиля с ХАМАС подразумевает возвращение останков заложников
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция с требованием освободить детей-заложников в Тель Авиве
Акция с требованием освободить детей-заложников в Тель Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Согласно достигнутой трехступенчатой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение последующих шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий, заявил в среду Президент США Джо Байден.
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"Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к этим жизненно важным поставкам. В течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы, означающей долговременное окончание войны", - сказал Байден.
Если переговоры об окончательном завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на 6 недель, прекращение огня все равно продолжится, отметил действующий президент США.
"Когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин, и все оставшиеся израильские силы будут выведены из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. И, наконец, третья фаза - любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, и начнется крупный план реконструкции Газы", - добавил Байден.