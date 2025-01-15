https://ria.ru/20250115/zakharova-1993905928.html

Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома"

Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома" - РИА Новости, 15.01.2025

Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома"

Дочь бывшего художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова народная артистка Александра Захарова сообщила News.ru, что ее уволили из театра. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:09:00+03:00

2025-01-15T19:09:00+03:00

2025-01-15T19:09:00+03:00

культура

ленком

александра захарова

россия

дмитрий певцов

московский городской суд

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902219679_0:270:3074:1999_1920x0_80_0_0_8e495913bf123b26edaedfa2f3d97efe.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дочь бывшего художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова народная артистка Александра Захарова сообщила News.ru, что ее уволили из театра."Мне сообщили, что я тоже на сцене "Ленкома Марка Захарова" больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей. <...> Я прослужила в театре 42 года", — сказала она.В марте прошлого года артистка не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на спектакли отца. Согласно материалам дела, Захаров за гонорар поставил спектакли "Женитьба" и "Фальстаф", при этом исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании.Уже после его смерти Александра Захарова, которая стала его наследницей, обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами "Мкаяна" и "Кулиса". Но суд ей отказал, а во вторник Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу, после чего решение вступило в законную силу.Ранее народный артист России Дмитрий Певцов, который ушел из "Ленкома" в 2021 году, прослужив в театре 33 года, сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома".

https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленком, александра захарова, россия, дмитрий певцов, московский городской суд, новости культуры