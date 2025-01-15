Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома"
Дочь Марка Захарова Александра заявила, что ее уволили из "Ленкома"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дочь бывшего художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова народная артистка Александра Захарова сообщила News.ru, что ее уволили из театра.
"Мне сообщили, что я тоже на сцене "Ленкома Марка Захарова" больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей. <...> Я прослужила в театре 42 года", — сказала она.
В марте прошлого года артистка не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на спектакли отца. Согласно материалам дела, Захаров за гонорар поставил спектакли "Женитьба" и "Фальстаф", при этом исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании.
Уже после его смерти Александра Захарова, которая стала его наследницей, обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами "Мкаяна" и "Кулиса". Но суд ей отказал, а во вторник Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу, после чего решение вступило в законную силу.
Ранее народный артист России Дмитрий Певцов, который ушел из "Ленкома" в 2021 году, прослужив в театре 33 года, сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома".