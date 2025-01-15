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Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома" - РИА Новости, 15.01.2025
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Культура
 
19:09 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zakharova-1993905928.html
Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома"
Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома" - РИА Новости, 15.01.2025
Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома"
Дочь бывшего художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова народная артистка Александра Захарова сообщила News.ru, что ее уволили из театра. РИА Новости, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дочь бывшего художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова народная артистка Александра Захарова сообщила News.ru, что ее уволили из театра."Мне сообщили, что я тоже на сцене "Ленкома Марка Захарова" больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей. &lt;...&gt; Я прослужила в театре 42 года", — сказала она.В марте прошлого года артистка не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на спектакли отца. Согласно материалам дела, Захаров за гонорар поставил спектакли "Женитьба" и "Фальстаф", при этом исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании.Уже после его смерти Александра Захарова, которая стала его наследницей, обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами "Мкаяна" и "Кулиса". Но суд ей отказал, а во вторник Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу, после чего решение вступило в законную силу.Ранее народный артист России Дмитрий Певцов, который ушел из "Ленкома" в 2021 году, прослужив в театре 33 года, сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома".
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ленком, александра захарова, россия, дмитрий певцов, московский городской суд, новости культуры
Культура, Ленком, Александра Захарова, Россия, Дмитрий Певцов, Московский городской суд, Новости культуры
Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома"

Дочь Марка Захарова Александра заявила, что ее уволили из "Ленкома"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дочь бывшего художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова народная артистка Александра Захарова сообщила News.ru, что ее уволили из театра.
"Мне сообщили, что я тоже на сцене "Ленкома Марка Захарова" больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей. <...> Я прослужила в театре 42 года", — сказала она.
Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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В марте прошлого года артистка не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на спектакли отца. Согласно материалам дела, Захаров за гонорар поставил спектакли "Женитьба" и "Фальстаф", при этом исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании.
Уже после его смерти Александра Захарова, которая стала его наследницей, обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами "Мкаяна" и "Кулиса". Но суд ей отказал, а во вторник Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу, после чего решение вступило в законную силу.
Ранее народный артист России Дмитрий Певцов, который ушел из "Ленкома" в 2021 году, прослужив в театре 33 года, сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома".
 
КультураЛенкомАлександра ЗахароваРоссияДмитрий ПевцовМосковский городской судНовости культуры
 
 
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