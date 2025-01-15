https://ria.ru/20250115/ukraina-1993917514.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит уже двадцать минут. В 21.06 мск тревогу объявили в Черниговской области, спустя три минуты тревога расширилась на Харьковскую область. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993916644.html

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