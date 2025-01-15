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В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993901358.html
В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине
В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 15.01.2025
В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала США прекратить дальнейшую военную помощь Украине, пока не будет отправлено в отставку нынешнее военное... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:38:00+03:00
2025-01-15T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала США прекратить дальнейшую военную помощь Украине, пока не будет отправлено в отставку нынешнее военное руководство ВСУ. "Если наше руководство этого не слышит, не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрения оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее мнению, без этих изменений нет смысла продолжать начатый курс, который выглядит "как утилизация" военнослужащих. Кроме того, она поделилась своими наблюдениями относительно обстановки на фронте, депутат утверждает, что "километры позиций стоят абсолютно пустые и разваливаются". Безуглая 5 января пожаловалась, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день, обвинив в этом украинское военное руководство, также она раскритиковала новое наступление в Курской области. Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте.
https://ria.ru/20250115/naemniki-1993760250.html
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в мире, сша, украина, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине

Депутат Рады Безуглая призвала США не помогать Украине до смены главкома ВСУ

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала США прекратить дальнейшую военную помощь Украине, пока не будет отправлено в отставку нынешнее военное руководство ВСУ.
«
"Если наше руководство этого не слышит, не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрения оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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По ее мнению, без этих изменений нет смысла продолжать начатый курс, который выглядит "как утилизация" военнослужащих. Кроме того, она поделилась своими наблюдениями относительно обстановки на фронте, депутат утверждает, что "километры позиций стоят абсолютно пустые и разваливаются".
Безуглая 5 января пожаловалась, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день, обвинив в этом украинское военное руководство, также она раскритиковала новое наступление в Курской области.
Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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