https://ria.ru/20250115/ukraina-1993901358.html

В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине

В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 15.01.2025

В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала США прекратить дальнейшую военную помощь Украине, пока не будет отправлено в отставку нынешнее военное... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:38:00+03:00

2025-01-15T18:38:00+03:00

2025-01-15T18:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961a8a7937e7442246fa9b65dd0899a.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала США прекратить дальнейшую военную помощь Украине, пока не будет отправлено в отставку нынешнее военное руководство ВСУ. "Если наше руководство этого не слышит, не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрения оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее мнению, без этих изменений нет смысла продолжать начатый курс, который выглядит "как утилизация" военнослужащих. Кроме того, она поделилась своими наблюдениями относительно обстановки на фронте, депутат утверждает, что "километры позиций стоят абсолютно пустые и разваливаются". Безуглая 5 января пожаловалась, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день, обвинив в этом украинское военное руководство, также она раскритиковала новое наступление в Курской области. Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте.

https://ria.ru/20250115/naemniki-1993760250.html

https://ria.ru/20250114/paket-1993730828.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины