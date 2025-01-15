https://ria.ru/20250115/ssha-1993914046.html

США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио

США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио - РИА Новости, 15.01.2025

США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио

Стратегия США при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем, чтобы избежать дестабилизирующего конфликта РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:36:00+03:00

2025-01-15T20:36:00+03:00

2025-01-15T20:42:00+03:00

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Стратегия США при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем, чтобы избежать дестабилизирующего конфликта и не допустить ущерба для интересов страны, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио."В основе нашей стратегии должно лежать две цели: обеспечение правильного геополитического баланса между США и Китаем для предотвращения конфликта, который может быть глубоко дестабилизирующим для мира, и гарантия того, что этот баланс не будет наносить ущерб нашим интересам", - сказал Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.Он подчеркнул, что США не должны становиться зависимыми от других стран, включая Китай, в вопросах поставок ключевых ресурсов, таких как сырье, лекарства, продовольствие и энергоресурсы.

https://ria.ru/20250115/ssha-1993908734.html

сша

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, марко рубио, дональд трамп