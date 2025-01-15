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США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио - РИА Новости, 15.01.2025
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20:36 15.01.2025 (обновлено: 20:42 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/ssha-1993914046.html
США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио
США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио - РИА Новости, 15.01.2025
США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио
Стратегия США при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем, чтобы избежать дестабилизирующего конфликта РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:36:00+03:00
2025-01-15T20:42:00+03:00
в мире
сша
китай
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Стратегия США при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем, чтобы избежать дестабилизирующего конфликта и не допустить ущерба для интересов страны, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио."В основе нашей стратегии должно лежать две цели: обеспечение правильного геополитического баланса между США и Китаем для предотвращения конфликта, который может быть глубоко дестабилизирующим для мира, и гарантия того, что этот баланс не будет наносить ущерб нашим интересам", - сказал Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.Он подчеркнул, что США не должны становиться зависимыми от других стран, включая Китай, в вопросах поставок ключевых ресурсов, таких как сырье, лекарства, продовольствие и энергоресурсы.
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в мире, сша, китай, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Китай, Марко Рубио, Дональд Трамп
США при Трампе хотят достичь баланса в отношениях с Китаем, заявил Рубио

Рубио: США при Трампе должны не допустить дестабилизирующего конфликта с Китаем

© AP Photo / Andy WongИзображение планет с китайским и американским флагами
Изображение планет с китайским и американским флагами - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
Изображение планет с китайским и американским флагами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Стратегия США при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем, чтобы избежать дестабилизирующего конфликта и не допустить ущерба для интересов страны, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.
«
"В основе нашей стратегии должно лежать две цели: обеспечение правильного геополитического баланса между США и Китаем для предотвращения конфликта, который может быть глубоко дестабилизирующим для мира, и гарантия того, что этот баланс не будет наносить ущерб нашим интересам", - сказал Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.
Он подчеркнул, что США не должны становиться зависимыми от других стран, включая Китай, в вопросах поставок ключевых ресурсов, таких как сырье, лекарства, продовольствие и энергоресурсы.
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