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Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий

Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 15.01.2025

Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий

Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий при освоении средств, выделенных на... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:41:00+03:00

2025-01-15T14:41:00+03:00

2025-01-15T16:43:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий при освоении средств, выделенных на реконструкцию, сообщило УФСБ по Смоленской области.Отмечается, что оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС."С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы. Мужчина согласился и поручил своим починенным подготовить необходимую исполнительную документацию", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, стороны подписали акт о приемке работ, после чего на счета фирмы незаконно поступило более 3 миллионов рублей, причем эти работы так и не были произведены.В отношении работников АЭС возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а руководитель строительной фирмы подозревается в пособничестве.Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.

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происшествия, смоленская аэс, смоленская область, смоленск