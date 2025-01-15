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Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 15.01.2025
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14:41 15.01.2025 (обновлено: 16:43 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/smolensk-1993845067.html
Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий
Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 15.01.2025
Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий
Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий при освоении средств, выделенных на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:41:00+03:00
2025-01-15T16:43:00+03:00
происшествия
смоленская аэс
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий при освоении средств, выделенных на реконструкцию, сообщило УФСБ по Смоленской области.Отмечается, что оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС."С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы. Мужчина согласился и поручил своим починенным подготовить необходимую исполнительную документацию", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, стороны подписали акт о приемке работ, после чего на счета фирмы незаконно поступило более 3 миллионов рублей, причем эти работы так и не были произведены.В отношении работников АЭС возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а руководитель строительной фирмы подозревается в пособничестве.Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.
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происшествия, смоленская аэс, смоленская область, смоленск
Происшествия, Смоленская АЭС, Смоленская область, Смоленск
Сотрудников Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий

Бывшего и нынешнего замдиректора Смоленской АЭС задержали по уголовному делу

CC BY 3.0 / SoftED / Smolensk NPP, RussiaСмоленская АЭС
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
CC BY 3.0 / SoftED / Smolensk NPP, Russia
Смоленская АЭС. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий при освоении средств, выделенных на реконструкцию, сообщило УФСБ по Смоленской области.
Отмечается, что оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС.
"С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы. Мужчина согласился и поручил своим починенным подготовить необходимую исполнительную документацию", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, стороны подписали акт о приемке работ, после чего на счета фирмы незаконно поступило более 3 миллионов рублей, причем эти работы так и не были произведены.
В отношении работников АЭС возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а руководитель строительной фирмы подозревается в пособничестве.
Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.
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