https://ria.ru/20250115/rudenya-1993833847.html

Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения

Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения - РИА Новости, 15.01.2025

Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:44:00+03:00

2025-01-15T13:44:00+03:00

2025-01-15T13:44:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, руководители силовых структур, представители духовенства. Крещение в этом году приходится на выходные дни, ожидается, что в мероприятиях примет участие больше жителей и гостей региона, чем в предыдущие годы. "Во всех муниципальных образованиях должен быть реализован усиленный комплекс мер для обеспечения безопасности людей во время праздника. Особого внимания требуют муниципалитеты с традиционно самым большим количеством участников мероприятий. Это город Тверь, Вышневолоцкий, Калининский, Калязинский, Конаковский, Кимрский, Осташковский, Старицкий округа и Торжокский район", - обозначил Руденя. Губернатор добавил, что заблаговременно должны быть отработаны все вопросы охраны правопорядка, включая обследование территорий проведения богослужений и крещенских купаний, принятие исчерпывающих мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Всего в 40 муниципалитетах Тверской области определено и согласовано 49 мест, где будут организованы крещенские мероприятия – совершены богослужения, чины водоосвящения и пройдут купания. В крещенскую ночь и днем 19 января в определенных для купаний местах будет организовано постоянное дежурство сотрудников полиции, пожарных, спасателей, медицинских работников, представителей администраций муниципальных образований, общественных организаций. Всего планируется привлечь свыше 530 специалистов правоохранительных структур и ответственных ведомств. Подготовлено более 200 единиц техники, в том числе плавсредства и водолазное оборудование. С учетом достаточно теплой погоды, во всех местах проведения мероприятий заранее будет проверена толщина и состояние льда, а также дно водоемов. Главой региона поставлена задача по обеспечению неукоснительного соблюдения всех требований безопасности к оборудованию купелей. Это организация освещения, удобных спусков, пунктов для переодевания и обогрева, раздача горячего чая. Кроме того, Руденя подчеркнул, что при подготовке к праздничным мероприятиям необходимо уделить особое внимание и состоянию улично-дорожной сети, включая расчистку и обработку антигололедной смесью дорог и тротуаров. Вблизи храмов и купелей должно быть обеспечено достаточное количество парковочных мест. Для исключения несчастных случаев в возможных местах несанкционированных купаний будут установлены запрещающие знаки.

https://ria.ru/20241230/moschi-1992086282.html

https://ria.ru/20241227/zavod-1991672501.html

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тверь, игорь руденя, тверская область