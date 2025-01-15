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Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения - РИА Новости, 15.01.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:44 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/rudenya-1993833847.html
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения - РИА Новости, 15.01.2025
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:44:00+03:00
2025-01-15T13:44:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, руководители силовых структур, представители духовенства. Крещение в этом году приходится на выходные дни, ожидается, что в мероприятиях примет участие больше жителей и гостей региона, чем в предыдущие годы. "Во всех муниципальных образованиях должен быть реализован усиленный комплекс мер для обеспечения безопасности людей во время праздника. Особого внимания требуют муниципалитеты с традиционно самым большим количеством участников мероприятий. Это город Тверь, Вышневолоцкий, Калининский, Калязинский, Конаковский, Кимрский, Осташковский, Старицкий округа и Торжокский район", - обозначил Руденя. Губернатор добавил, что заблаговременно должны быть отработаны все вопросы охраны правопорядка, включая обследование территорий проведения богослужений и крещенских купаний, принятие исчерпывающих мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Всего в 40 муниципалитетах Тверской области определено и согласовано 49 мест, где будут организованы крещенские мероприятия – совершены богослужения, чины водоосвящения и пройдут купания. В крещенскую ночь и днем 19 января в определенных для купаний местах будет организовано постоянное дежурство сотрудников полиции, пожарных, спасателей, медицинских работников, представителей администраций муниципальных образований, общественных организаций. Всего планируется привлечь свыше 530 специалистов правоохранительных структур и ответственных ведомств. Подготовлено более 200 единиц техники, в том числе плавсредства и водолазное оборудование. С учетом достаточно теплой погоды, во всех местах проведения мероприятий заранее будет проверена толщина и состояние льда, а также дно водоемов. Главой региона поставлена задача по обеспечению неукоснительного соблюдения всех требований безопасности к оборудованию купелей. Это организация освещения, удобных спусков, пунктов для переодевания и обогрева, раздача горячего чая. Кроме того, Руденя подчеркнул, что при подготовке к праздничным мероприятиям необходимо уделить особое внимание и состоянию улично-дорожной сети, включая расчистку и обработку антигололедной смесью дорог и тротуаров. Вблизи храмов и купелей должно быть обеспечено достаточное количество парковочных мест. Для исключения несчастных случаев в возможных местах несанкционированных купаний будут установлены запрещающие знаки.
https://ria.ru/20241230/moschi-1992086282.html
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тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения

Губернатор Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения

© Фото предоставлено Правительством Тверской областиЗаседание Правительства Тверской области
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото предоставлено Правительством Тверской области
Заседание Правительства Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, руководители силовых структур, представители духовенства.
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Крещение в этом году приходится на выходные дни, ожидается, что в мероприятиях примет участие больше жителей и гостей региона, чем в предыдущие годы.
"Во всех муниципальных образованиях должен быть реализован усиленный комплекс мер для обеспечения безопасности людей во время праздника. Особого внимания требуют муниципалитеты с традиционно самым большим количеством участников мероприятий. Это город Тверь, Вышневолоцкий, Калининский, Калязинский, Конаковский, Кимрский, Осташковский, Старицкий округа и Торжокский район", - обозначил Руденя.
Губернатор добавил, что заблаговременно должны быть отработаны все вопросы охраны правопорядка, включая обследование территорий проведения богослужений и крещенских купаний, принятие исчерпывающих мер по обеспечению антитеррористической безопасности.
Всего в 40 муниципалитетах Тверской области определено и согласовано 49 мест, где будут организованы крещенские мероприятия – совершены богослужения, чины водоосвящения и пройдут купания.
В крещенскую ночь и днем 19 января в определенных для купаний местах будет организовано постоянное дежурство сотрудников полиции, пожарных, спасателей, медицинских работников, представителей администраций муниципальных образований, общественных организаций.
Всего планируется привлечь свыше 530 специалистов правоохранительных структур и ответственных ведомств. Подготовлено более 200 единиц техники, в том числе плавсредства и водолазное оборудование.
С учетом достаточно теплой погоды, во всех местах проведения мероприятий заранее будет проверена толщина и состояние льда, а также дно водоемов.
Главой региона поставлена задача по обеспечению неукоснительного соблюдения всех требований безопасности к оборудованию купелей. Это организация освещения, удобных спусков, пунктов для переодевания и обогрева, раздача горячего чая.
Кроме того, Руденя подчеркнул, что при подготовке к праздничным мероприятиям необходимо уделить особое внимание и состоянию улично-дорожной сети, включая расчистку и обработку антигололедной смесью дорог и тротуаров. Вблизи храмов и купелей должно быть обеспечено достаточное количество парковочных мест.
Для исключения несчастных случаев в возможных местах несанкционированных купаний будут установлены запрещающие знаки.
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