https://ria.ru/20250115/rudenya-1993833847.html
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения - РИА Новости, 15.01.2025
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:44:00+03:00
2025-01-15T13:44:00+03:00
2025-01-15T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, руководители силовых структур, представители духовенства. Крещение в этом году приходится на выходные дни, ожидается, что в мероприятиях примет участие больше жителей и гостей региона, чем в предыдущие годы. "Во всех муниципальных образованиях должен быть реализован усиленный комплекс мер для обеспечения безопасности людей во время праздника. Особого внимания требуют муниципалитеты с традиционно самым большим количеством участников мероприятий. Это город Тверь, Вышневолоцкий, Калининский, Калязинский, Конаковский, Кимрский, Осташковский, Старицкий округа и Торжокский район", - обозначил Руденя. Губернатор добавил, что заблаговременно должны быть отработаны все вопросы охраны правопорядка, включая обследование территорий проведения богослужений и крещенских купаний, принятие исчерпывающих мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Всего в 40 муниципалитетах Тверской области определено и согласовано 49 мест, где будут организованы крещенские мероприятия – совершены богослужения, чины водоосвящения и пройдут купания. В крещенскую ночь и днем 19 января в определенных для купаний местах будет организовано постоянное дежурство сотрудников полиции, пожарных, спасателей, медицинских работников, представителей администраций муниципальных образований, общественных организаций. Всего планируется привлечь свыше 530 специалистов правоохранительных структур и ответственных ведомств. Подготовлено более 200 единиц техники, в том числе плавсредства и водолазное оборудование. С учетом достаточно теплой погоды, во всех местах проведения мероприятий заранее будет проверена толщина и состояние льда, а также дно водоемов. Главой региона поставлена задача по обеспечению неукоснительного соблюдения всех требований безопасности к оборудованию купелей. Это организация освещения, удобных спусков, пунктов для переодевания и обогрева, раздача горячего чая. Кроме того, Руденя подчеркнул, что при подготовке к праздничным мероприятиям необходимо уделить особое внимание и состоянию улично-дорожной сети, включая расчистку и обработку антигололедной смесью дорог и тротуаров. Вблизи храмов и купелей должно быть обеспечено достаточное количество парковочных мест. Для исключения несчастных случаев в возможных местах несанкционированных купаний будут установлены запрещающие знаки.
https://ria.ru/20241230/moschi-1992086282.html
https://ria.ru/20241227/zavod-1991672501.html
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тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения
Губернатор Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности во время Крещения
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований об организации мероприятий во время Крещения на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, руководители силовых структур, представители духовенства.
Крещение в этом году приходится на выходные дни, ожидается, что в мероприятиях примет участие больше жителей и гостей региона, чем в предыдущие годы.
"Во всех муниципальных образованиях должен быть реализован усиленный комплекс мер для обеспечения безопасности людей во время праздника. Особого внимания требуют муниципалитеты с традиционно самым большим количеством участников мероприятий. Это город Тверь, Вышневолоцкий, Калининский, Калязинский, Конаковский, Кимрский, Осташковский, Старицкий округа и Торжокский район", - обозначил Руденя.
Губернатор добавил, что заблаговременно должны быть отработаны все вопросы охраны правопорядка, включая обследование территорий проведения богослужений и крещенских купаний, принятие исчерпывающих мер по обеспечению антитеррористической безопасности.
Всего в 40 муниципалитетах Тверской области определено и согласовано 49 мест, где будут организованы крещенские мероприятия – совершены богослужения, чины водоосвящения и пройдут купания.
В крещенскую ночь и днем 19 января в определенных для купаний местах будет организовано постоянное дежурство сотрудников полиции, пожарных, спасателей, медицинских работников, представителей администраций муниципальных образований, общественных организаций.
Всего планируется привлечь свыше 530 специалистов правоохранительных структур и ответственных ведомств. Подготовлено более 200 единиц техники, в том числе плавсредства и водолазное оборудование.
С учетом достаточно теплой погоды, во всех местах проведения мероприятий заранее будет проверена толщина и состояние льда, а также дно водоемов.
Главой региона поставлена задача по обеспечению неукоснительного соблюдения всех требований безопасности к оборудованию купелей. Это организация освещения, удобных спусков, пунктов для переодевания и обогрева, раздача горячего чая.
Кроме того, Руденя подчеркнул, что при подготовке к праздничным мероприятиям необходимо уделить особое внимание и состоянию улично-дорожной сети, включая расчистку и обработку антигололедной смесью дорог и тротуаров. Вблизи храмов и купелей должно быть обеспечено достаточное количество парковочных мест.
Для исключения несчастных случаев в возможных местах несанкционированных купаний будут установлены запрещающие знаки.