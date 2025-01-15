Рейтинг@Mail.ru
Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 15.01.2025 (обновлено: 22:27 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/postradavshie-1993910874.html
Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам
Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам - РИА Новости, 15.01.2025
Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам
При очистке береговой линии на Кубани после выброса мазута за помощью обратились 146 раз, сообщил кубанский Минздрав. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:07:00+03:00
2025-01-15T22:27:00+03:00
происшествия
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
следственный комитет россии (ск рф)
керченский пролив
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828508_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_960bb05d9a7aa1d1591507628897898e.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. При очистке береговой линии на Кубани после выброса мазута за помощью обратились 146 раз, сообщил кубанский Минздрав."За период с 18.12.2024 г. из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью", — говорится в сообщении.Амбулаторную помощь оказали 142 обратившимся.Трем участникам потребовалась госпитализация, пациентов уже выписали по выздоровлению.В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не было.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html
https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html
севастополь
керченский пролив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828508_37:0:1244:905_1920x0_80_0_0_b0e221d051353717d43a64088d0ef8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф), керченский пролив, россия
Происшествия, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Следственный комитет России (СК РФ), Керченский пролив, Россия
Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам

К медикам обратились 146 участников очистки побережья от мазута

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. При очистке береговой линии на Кубани после выброса мазута за помощью обратились 146 раз, сообщил кубанский Минздрав.
"За период с 18.12.2024 г. из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Трогательная история из Анапы, где спасают птиц после разлива мазута - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту
14 января, 23:20
Амбулаторную помощь оказали 142 обратившимся.
Трем участникам потребовалась госпитализация, пациентов уже выписали по выздоровлению.
В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не было.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
Работы по продлению и расширению площадки напротив кормы танкера Волгонефть-239. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
На месте ЧП с танкером "Волгонефть-239" может обрушиться скала
14 января, 11:36
 
ПроисшествияСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливеСледственный комитет России (СК РФ)Керченский проливРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала