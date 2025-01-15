https://ria.ru/20250115/postradavshie-1993910874.html

Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам

Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам - РИА Новости, 15.01.2025

Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам

При очистке береговой линии на Кубани после выброса мазута за помощью обратились 146 раз, сообщил кубанский Минздрав. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:07:00+03:00

2025-01-15T20:07:00+03:00

2025-01-15T22:27:00+03:00

происшествия

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

следственный комитет россии (ск рф)

керченский пролив

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828508_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_960bb05d9a7aa1d1591507628897898e.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. При очистке береговой линии на Кубани после выброса мазута за помощью обратились 146 раз, сообщил кубанский Минздрав."За период с 18.12.2024 г. из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью", — говорится в сообщении.Амбулаторную помощь оказали 142 обратившимся.Трем участникам потребовалась госпитализация, пациентов уже выписали по выздоровлению.В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не было.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.

https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html

https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html

севастополь

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф), керченский пролив, россия