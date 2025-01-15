Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам
К медикам обратились 146 участников очистки побережья от мазута
© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. При очистке береговой линии на Кубани после выброса мазута за помощью обратились 146 раз, сообщил кубанский Минздрав.
"За период с 18.12.2024 г. из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Амбулаторную помощь оказали 142 обратившимся.
Трем участникам потребовалась госпитализация, пациентов уже выписали по выздоровлению.
В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не было.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
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14 января, 11:36