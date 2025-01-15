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Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за России - РИА Новости, 15.01.2025
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14:35 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/polsha-1993843273.html
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за России - РИА Новости, 15.01.2025
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:35:00+03:00
2025-01-15T14:35:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине ", - говорится в сообщении. "Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - отметили в командовании.
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в мире, украина, польша, россия
В мире, Украина, Польша, Россия
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за России

В Польше вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности РФ

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
"Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине ", - говорится в сообщении.
"Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - отметили в командовании.
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