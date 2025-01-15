https://ria.ru/20250115/ovchinskiy-1993747800.html

Овчинский: в Щербинке завершают строительство детского сада на 250 мест

Овчинский: в Щербинке завершают строительство детского сада на 250 мест - РИА Новости, 15.01.2025

Овчинский: в Щербинке завершают строительство детского сада на 250 мест

Строительство детского сада на 250 мест завершается в Москве вблизи деревни Алхимово в Щербинке, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:15:00+03:00

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2025-01-15T11:15:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Строительство детского сада на 250 мест завершается в Москве вблизи деревни Алхимово в Щербинке, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что площадь здания составит свыше 3 тысяч квадратных метров. Его возводят по договору с городом, по завершении работ детский сад передадут в систему образования города."В здании с переменной этажностью в два–три этажа разместятся музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла, а также групповые ячейки. Помещения для самых младших расположены на первом этаже", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Строительством детсада занимается девелопер "Самолет", он появится на территории строящегося жилого комплекса "Алхимово". На прилегающей территории проведут озеленение, для детей обустроят десять площадок для групповых прогулок и две спортивные площадки, отмечается в пресс-релизе.В обмен на создание нового объекта социальной инфраструктуры Москва предоставит инвестору льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирных домов. В новом детском саду будет предусмотрено 80 рабочих мест.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы