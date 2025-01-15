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Орбан не поедет на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 15.01.2025
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20:04 15.01.2025 (обновлено: 20:37 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/orban-1993910654.html
Орбан не поедет на инаугурацию Трампа
Орбан не поедет на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 15.01.2025
Орбан не поедет на инаугурацию Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в этот день он выступит с... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:04:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в этот день он выступит с докладом об итогах венгерского председательства в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. "Несмотря на теплые отношения, Виктор Орбан не примет участия в инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. В этот день премьер-министр выступит в Будапеште с докладом на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года", - приводит слова Хаваши портал Telex. В декабре глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что планов посещения Орбаном инаугурации Трампа пока нет, на такие мероприятия, как правило, не зовут иностранных лидеров. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, венгрия, будапешт, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан не поедет на инаугурацию Трампа

Орбан пропустит инаугурацию Трампа ради доклада о председательстве Венгрии в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Виктор Орбан
Дональд Трамп и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп и Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в этот день он выступит с докладом об итогах венгерского председательства в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
«
"Несмотря на теплые отношения, Виктор Орбан не примет участия в инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. В этот день премьер-министр выступит в Будапеште с докладом на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года", - приводит слова Хаваши портал Telex.
В декабре глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что планов посещения Орбаном инаугурации Трампа пока нет, на такие мероприятия, как правило, не зовут иностранных лидеров.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В миреСШАВенгрияБудапештДональд ТрампВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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