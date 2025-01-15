https://ria.ru/20250115/oppozitsionery-1993843709.html

В Минске объяснили, почему оппозиционеры не могут вернуться в Белоруссию

В Минске объяснили, почему оппозиционеры не могут вернуться в Белоруссию - РИА Новости, 15.01.2025

В Минске объяснили, почему оппозиционеры не могут вернуться в Белоруссию

Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры хотят вернуться, но боятся не привлечения к уголовной ответственности, а своих иностранных кураторов, заявил в среду РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:37:00+03:00

2025-01-15T14:37:00+03:00

2025-01-15T14:37:00+03:00

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры хотят вернуться, но боятся не привлечения к уголовной ответственности, а своих иностранных кураторов, заявил в среду генеральный прокурор республики Андрей Швед. "Исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся. И боятся уже не привлечения к ответственности, а тех, кто их на Западе курирует. И даже те, в отношении которых Комиссией принято положительное решение, из-за этого не могут вернуться на Родину", - приводит слова Шведа пресс-служба генеральной прокуратуры в Telegram-канале. Он подчеркнул, что работает комиссия по рассмотрению обращений граждан Белоруссии по вопросам совершения ими правонарушений, поступило уже около 200 заявлений. По его словам, часть из них рассмотрена, часть – в работе. Шестого февраля 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о подписал указ о создании комиссии для работы с гражданами, поддержавшими протесты оппозиции против итогов президентских выборов и выехавшими за рубеж, но теперь желающими вернуться на родину. Эта комиссия рассматривала обращения эмигрировавших сограждан на предмет совершения правонарушений в период протестов, а также на предмет возможности возвращения на родину. Тогда же было озвучено, что комиссию возглавит генеральный прокурор Белоруссии, в ее состав будут включены руководители силовых структур, общественности, депутатского корпуса, представители средств массовой информации, других слоев белорусского общества. Ранее Лукашенко призвал выехавшую из Белоруссию оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Он заявлял, что есть много обращений от оппозиционеров, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться, но власти еще не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов. Позднее было озвучено решение создать межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992420776.html

https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск