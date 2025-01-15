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В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 15.01.2025
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:13:00+03:00
2025-01-15T14:13:00+03:00
2025-01-15T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Украина
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе