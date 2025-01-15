https://ria.ru/20250115/moskva-1993827053.html

Капремонт подэстакадного пространства Большого Устьинского моста завершен

Капремонт подэстакадного пространства Большого Устьинского моста завершен - РИА Новости, 15.01.2025

Капремонт подэстакадного пространства Большого Устьинского моста завершен

Капитальный ремонт подэстакадного пространства Большого Устьинского моста завершили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:15:00+03:00

2025-01-15T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Капитальный ремонт подэстакадного пространства Большого Устьинского моста завершили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы в подэстакадном пространстве Большого Устьинского моста. Он пролегает через Москву-реку, соединяя остров Балчуг с Космодамианской набережной", - говорится в сообщении. Отмечается, что мост протяженностью почти полкилометра возвели в 1938 году. Капитальный ремонт этого сооружения проводился впервые. Мостовые перегородки обветшали, а водопроводные, электрические и слаботочные системы устарели. Кроме того, была необходима оптимизация пространства служебных помещений. "Работы проводились с февраля по декабрь 2024 года, при этом они не повлияли на движение по мосту пешеходов и автомобилистов. Было задействовано семь единиц техники и две бригады по 20 человек. В подэстакадном пространстве отремонтировали служебные помещения и заменили инженерные коммуникации, включая сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, связи", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что специалисты заделали трещины, усилили стены и покрасили их. В ходе работ проложили почти 16 километров силового кабеля, заменили более 530 светильников на светодиодные, залили свыше 2660 квадратных метров бетонного монолита. -0-

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