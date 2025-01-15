https://ria.ru/20250115/moskalkova-1993865647.html

Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию

Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию - РИА Новости, 15.01.2025

Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию

Возвращенные в Россию в результате обмена с Украиной 25 военнослужащих в ближайшее время пойдут реабилитацию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:54:00+03:00

2025-01-15T15:54:00+03:00

2025-01-15T17:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

дмитрий лубинец

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993864986_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78cb965c4a67dc837d2ce23f2173af23.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Возвращенные в Россию в результате обмена с Украиной 25 военнослужащих в ближайшее время пойдут реабилитацию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, на Украину вернулись 25 военнопленных ВСУ."25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Кроме того, федеральный омбудсмен сообщила, что совместно с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом пообщалась с российскими и украинскими военными, узнала об условиях их содержания и оказываемой им медицинской помощи.В ходе встречи с российскими военными Москалькова созвонилась с женой одного из бойцов и поздравила ее с возвращением супруга из плена. Еще один военный позвонил своей маме."Все нормально, живой", - сказал он в телефонном разговоре.

https://ria.ru/20250115/peskov-1993818115.html

https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена 25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию. 2025-01-15T15:54 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, дмитрий лубинец, верховная рада украины