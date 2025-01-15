https://ria.ru/20250115/moskalkova-1993865647.html
Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию
Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию - РИА Новости, 15.01.2025
Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию
Возвращенные в Россию в результате обмена с Украиной 25 военнослужащих в ближайшее время пойдут реабилитацию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:54:00+03:00
2025-01-15T15:54:00+03:00
2025-01-15T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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татьяна москалькова
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дмитрий лубинец
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Возвращенные в Россию в результате обмена с Украиной 25 военнослужащих в ближайшее время пойдут реабилитацию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, на Украину вернулись 25 военнопленных ВСУ."25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Кроме того, федеральный омбудсмен сообщила, что совместно с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом пообщалась с российскими и украинскими военными, узнала об условиях их содержания и оказываемой им медицинской помощи.В ходе встречи с российскими военными Москалькова созвонилась с женой одного из бойцов и поздравила ее с возвращением супруга из плена. Еще один военный позвонил своей маме."Все нормально, живой", - сказал он в телефонном разговоре.
https://ria.ru/20250115/peskov-1993818115.html
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Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию.
2025-01-15T15:54
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россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, дмитрий лубинец, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Вернувшиеся из плена ВСУ военные в ближайшее время пройдут реабилитацию
Москалькова показала видео с освобожденными из украинского плена бойцами