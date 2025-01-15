https://ria.ru/20250115/minoborony-1993836950.html
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Украинка в ДНР. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:05:00+03:00
2025-01-15T14:05:00+03:00
2025-01-15T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украинка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Украинка в ДНР. В министерстве уточнили, что населенный пункт освобождали подразделения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки. "В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Украинка ДНР расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов полка была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства. На кадрах, в частности, запечатлен момент сброса боеприпаса с беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Освобождение населенного пункта Украинка в ДНР
кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения н.п. Украинка ДНР
2025-01-15T14:05
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украинка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украинка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР войсками "Центра"