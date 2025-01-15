Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/minoborony-1993836950.html
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Украинка в ДНР. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:05:00+03:00
2025-01-15T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украинка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993835059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d99fce8263f165c58f486267595dbe7.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Украинка в ДНР. В министерстве уточнили, что населенный пункт освобождали подразделения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки. "В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Украинка ДНР расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов полка была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства. На кадрах, в частности, запечатлен момент сброса боеприпаса с беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250115/infobrics-1993825395.html
украинка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение населенного пункта Украинка в ДНР
кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения н.п. Украинка ДНР
2025-01-15T14:05
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993835059_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80f44550c6cd9b7d80105342742ba472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украинка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украинка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР войсками "Центра"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Украинка в ДНР.
В министерстве уточнили, что населенный пункт освобождали подразделения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Украинка ДНР расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов полка была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
На кадрах, в частности, запечатлен момент сброса боеприпаса с беспилотника.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Инструмент геноцида". СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала