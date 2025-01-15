https://ria.ru/20250115/minoborony-1993836950.html

Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025

Минобороны показало кадры освобождения Украинки в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Украинка в ДНР. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:05:00+03:00

2025-01-15T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Украинка в ДНР. В министерстве уточнили, что населенный пункт освобождали подразделения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки. "В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Украинка ДНР расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов полка была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства. На кадрах, в частности, запечатлен момент сброса боеприпаса с беспилотника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Освобождение населенного пункта Украинка в ДНР кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения н.п. Украинка ДНР 2025-01-15T14:05 true PT0M29S

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украинка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность