https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881403.html

Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений

Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об утверждении графика производства особо востребованных вооружений в РФ на 2025 год. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:13:00+03:00

2025-01-15T17:13:00+03:00

2025-01-15T17:27:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об утверждении графика производства особо востребованных вооружений в РФ на 2025 год."Утвержден график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год", - сообщил Медведев в ходе подведения итогов деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений."По значительному числе позиций объемы этой работы увеличены", - добавил зампред СБ РФ.

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993883239.html

россия

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2025

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россия, дмитрий медведев