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Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 15.01.2025 (обновлено: 17:27 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881403.html
Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений
Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об утверждении графика производства особо востребованных вооружений в РФ на 2025 год. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:13:00+03:00
2025-01-15T17:27:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об утверждении графика производства особо востребованных вооружений в РФ на 2025 год."Утвержден график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год", - сообщил Медведев в ходе подведения итогов деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений."По значительному числе позиций объемы этой работы увеличены", - добавил зампред СБ РФ.
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993883239.html
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россия, дмитрий медведев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о производстве особо востребованных вооружений

Медведев заявил об утверждении графика производства востребованных вооружений

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Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об утверждении графика производства особо востребованных вооружений в РФ на 2025 год.
"Утвержден график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год", - сообщил Медведев в ходе подведения итогов деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений.
"По значительному числе позиций объемы этой работы увеличены", - добавил зампред СБ РФ.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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