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Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов - РИА Новости, 15.01.2025
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15:51 15.01.2025 (обновлено: 16:00 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/kitay-1993864804.html
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов - РИА Новости, 15.01.2025
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов
Китай внес четыре компании США в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню, говорится в опубликованном в среду заявлении минкоммерции Китая. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:51:00+03:00
2025-01-15T16:00:00+03:00
китай
сша
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тайвань
технологии
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ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Китай внес четыре компании США в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню, говорится в опубликованном в среду заявлении минкоммерции Китая."Было решено включить компании Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc., участвующие в продаже оружия Тайваню, в список ненадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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китай, сша, в мире, тайвань, технологии
Китай, США, В мире, Тайвань, Технологии
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов

Китай признал 4 компании США ненадежными субъектами за продажу оружия Тайваню

© AP Photo / Ng Han GuanФлаг КНР в Пекине
Флаг КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг КНР в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Китай внес четыре компании США в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню, говорится в опубликованном в среду заявлении минкоммерции Китая.
«
"Было решено включить компании Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc., участвующие в продаже оружия Тайваню, в список ненадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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14 января, 14:26
 
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