https://ria.ru/20250115/kitay-1993864804.html
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов - РИА Новости, 15.01.2025
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов
Китай внес четыре компании США в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню, говорится в опубликованном в среду заявлении минкоммерции Китая. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:51:00+03:00
2025-01-15T15:51:00+03:00
2025-01-15T16:00:00+03:00
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ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Китай внес четыре компании США в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню, говорится в опубликованном в среду заявлении минкоммерции Китая."Было решено включить компании Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc., участвующие в продаже оружия Тайваню, в список ненадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20250114/rossiya-1993659011.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, тайвань, технологии
Китай, США, В мире, Тайвань, Технологии
Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов
Китай признал 4 компании США ненадежными субъектами за продажу оружия Тайваню