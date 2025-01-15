https://ria.ru/20250115/kitay-1993864804.html

Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов

Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов - РИА Новости, 15.01.2025

Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов

Китай внес четыре компании США в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню, говорится в опубликованном в среду заявлении минкоммерции Китая. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:51:00+03:00

2025-01-15T15:51:00+03:00

2025-01-15T16:00:00+03:00

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ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Китай внес четыре компании США в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню, говорится в опубликованном в среду заявлении минкоммерции Китая."Было решено включить компании Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc., участвующие в продаже оружия Тайваню, в список ненадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20250114/rossiya-1993659011.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, в мире, тайвань, технологии