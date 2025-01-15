https://ria.ru/20250115/inflyatsiya-1993908506.html
Цены в России за 2024 год выросли на 9,52%
Цены в России за 2024 год выросли на 9,52% - РИА Новости, 15.01.2025
Цены в России за 2024 год выросли на 9,52%
Инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей, при этом в декабре она составила 1,32% за месяц после 1,43% в ноябре, РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T19:43:00+03:00
2025-01-15T19:43:00+03:00
2025-01-15T19:44:00+03:00
экономика
россия
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей, при этом в декабре она составила 1,32% за месяц после 1,43% в ноябре, следует из сообщения Росстата. "В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024 года индекс потребительских цен составил 101,32%, по сравнению с декабрем 2023 года - 109,52% (в декабре 2023 года - 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года - 107,42%)", - говорится в документе. По итогам ноября годовая инфляция была на уровне 8,88%. Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 2,6% после 2,33% в ноябре, в годовом выражении - 11,05%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,81%; в годовом выражении рост на 6,12%. Услуги прибавили 0,2% к ноябрю 2024 года; рост год к году - на 11,52%. По итогам года инфляция оказалась выше ожиданий и Минэкономразвития, и Банка России. Министерство при подготовке прогноза социально-экономического развития в сентябре ожидало ее на уровне в 7,3%. Позже в ноябре вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий вопросы экономики, говорил, что рост цен по итогам 2024 года составит около 8% или чуть ниже. ЦБ РФ прогнозировал инфляцию в коридоре 8-8,5%. В 2023 году инфляция в России составила 7,4%.
https://ria.ru/20241211/rosstat-1988682629.html
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
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экономика, россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)