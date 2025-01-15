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В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба - РИА Новости, 15.01.2025
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14:44 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/gonkong-1993845752.html
В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба
В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба - РИА Новости, 15.01.2025
В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба
Стрельба произошла в полицейском участке в Гонконге, подозреваемый задержан, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:44:00+03:00
2025-01-15T14:44:00+03:00
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ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в полицейском участке в Гонконге, подозреваемый задержан, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию. "Полиция Гонконга 15 января сообщила, что во второй половине дня в полицейском участке Цим Ша Цуй в Гонконге произошла стрельба. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении телевидения. В то же время, газета South China Morning Post со ссылкой на источники пишет, что сотрудник полиции, который не находился в этот момент на дежурстве, попытался отобрать оружие у своего коллеги после того, как был задержан по подозрению в том, что он фотографировал женщину под юбкой. Как сообщает издание, в результате потасовки один человек получил ранения. При этом, по информации газеты, выстрелов не было.
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в мире, гонконг, китай
В мире, Гонконг, Китай
В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба

В Гонконге в полицейском участке произошла стрельба, подозреваемый задержан

© Fotolia / FotokonПолицейский, Китай
Полицейский, Китай - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Fotolia / Fotokon
Полицейский, Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в полицейском участке в Гонконге, подозреваемый задержан, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию.
"Полиция Гонконга 15 января сообщила, что во второй половине дня в полицейском участке Цим Ша Цуй в Гонконге произошла стрельба. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении телевидения.
В то же время, газета South China Morning Post со ссылкой на источники пишет, что сотрудник полиции, который не находился в этот момент на дежурстве, попытался отобрать оружие у своего коллеги после того, как был задержан по подозрению в том, что он фотографировал женщину под юбкой. Как сообщает издание, в результате потасовки один человек получил ранения. При этом, по информации газеты, выстрелов не было.
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