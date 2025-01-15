https://ria.ru/20250115/gonkong-1993845752.html

В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба

В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба - РИА Новости, 15.01.2025

В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба

Стрельба произошла в полицейском участке в Гонконге, подозреваемый задержан, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:44:00+03:00

2025-01-15T14:44:00+03:00

2025-01-15T14:44:00+03:00

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ПЕКИН, 15 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в полицейском участке в Гонконге, подозреваемый задержан, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию. "Полиция Гонконга 15 января сообщила, что во второй половине дня в полицейском участке Цим Ша Цуй в Гонконге произошла стрельба. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении телевидения. В то же время, газета South China Morning Post со ссылкой на источники пишет, что сотрудник полиции, который не находился в этот момент на дежурстве, попытался отобрать оружие у своего коллеги после того, как был задержан по подозрению в том, что он фотографировал женщину под юбкой. Как сообщает издание, в результате потасовки один человек получил ранения. При этом, по информации газеты, выстрелов не было.

https://ria.ru/20250109/chernogoriya-1993006859.html

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в мире, гонконг, китай