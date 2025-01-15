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Минобороны Германии перестанет размещать публикации в соцсети X - РИА Новости, 15.01.2025
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16:58 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/germaniya-1993879112.html
Минобороны Германии перестанет размещать публикации в соцсети X
Минобороны Германии перестанет размещать публикации в соцсети X - РИА Новости, 15.01.2025
Минобороны Германии перестанет размещать публикации в соцсети X
Министерство обороны ФРГ перестанет размещать публикации в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска, в качестве причины названы "трудности" при... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:58:00+03:00
2025-01-15T16:58:00+03:00
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ перестанет размещать публикации в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска, в качестве причины названы "трудности" при предметном обмене аргументами, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. "Министерство обороны с 15 января 2025 года приостановит работу канала министерства на платформе "X" и в обозримом будущем больше не будет активно размещать в нем сообщения", - сказано в заявлении. Также это коснется страницы генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера и иных представительств ведомства в соцсети. "Основная причина такого решения заключается в том, что, по оценке федерального министерства обороны, предметный обмен аргументами становится все более затруднительным", - добавляется в тексте публикации. В качестве альтернатив к соцсети X министерство называет мессенджер WhatsApp и Instagram*. "Министерство обороны в исключительных случаях оставляет за собой право реагировать в "X" публикациями - например, в случае дезинформационных кампаний", - уточнили в ведомстве. Илон Маск ранее открыто критиковал в социальной сети Х канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также поддержал АдГ. Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, германия, россия, илон маск, олаф шольц, алиса вайдель, сша
В мире, Германия, Россия, Илон Маск, Олаф Шольц, Алиса Вайдель, США
Минобороны Германии перестанет размещать публикации в соцсети X

Минобороны ФРГ перестанет размещать публикации в соцсети X Илона Маска

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ перестанет размещать публикации в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска, в качестве причины названы "трудности" при предметном обмене аргументами, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Министерство обороны с 15 января 2025 года приостановит работу канала министерства на платформе "X" и в обозримом будущем больше не будет активно размещать в нем сообщения", - сказано в заявлении.
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Также это коснется страницы генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера и иных представительств ведомства в соцсети. "Основная причина такого решения заключается в том, что, по оценке федерального министерства обороны, предметный обмен аргументами становится все более затруднительным", - добавляется в тексте публикации.
В качестве альтернатив к соцсети X министерство называет мессенджер WhatsApp и Instagram*.
"Министерство обороны в исключительных случаях оставляет за собой право реагировать в "X" публикациями - например, в случае дезинформационных кампаний", - уточнили в ведомстве.
Илон Маск ранее открыто критиковал в социальной сети Х канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также поддержал АдГ. Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреГерманияРоссияИлон МаскОлаф ШольцАлиса ВайдельСША
 
 
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