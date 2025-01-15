https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США - РИА Новости, 15.01.2025
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:57:00+03:00
2025-01-15T21:57:00+03:00
2025-01-15T22:20:00+03:00
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", - сказал он.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920155.html
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в мире, катар, египет, сша, хамас, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Катар, Египет, США, ХАМАС, Израиль, Палестина, Сектор Газа
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
Соглашения о прекращении огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США