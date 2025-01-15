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Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США - РИА Новости, 15.01.2025
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21:57 15.01.2025 (обновлено: 22:20 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США - РИА Новости, 15.01.2025
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:57:00+03:00
2025-01-15T22:20:00+03:00
в мире
катар
египет
сша
хамас
израиль
палестина
сектор газа
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", - сказал он.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920155.html
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в мире, катар, египет, сша, хамас, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Катар, Египет, США, ХАМАС, Израиль, Палестина, Сектор Газа
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США

Соглашения о прекращении огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", - сказал он.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января
Вчера, 21:55
 
В миреКатарЕгипетСШАХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа
 
 
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