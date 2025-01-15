https://ria.ru/20250115/gaza-1993908148.html

Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, сообщило Al Qahera News

Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, сообщило Al Qahera News - РИА Новости, 15.01.2025

Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, сообщило Al Qahera News

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на информированный египетский источник. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:39:00+03:00

2025-01-15T19:39:00+03:00

2025-01-15T20:37:00+03:00

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КАИР, 15 янв — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на информированный египетский источник."Усилиями посредников было достигнуто соглашение, которое завершит страдания палестинского народа в Газе. <…> Вскоре будет опубликовано совместное заявление", — заявил источник.В понедельник портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению заложников. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники передавал, что ХАМАС дало ответ по соглашению, в котором нет каких-либо замечаний.В Дохе проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и обмене сотен палестинских заключенных в израильских тюрьмах на заложников в Газе.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у представителей движения до сих пор остаются 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС вернули 156 человек с учетом погибших, тела которых удалось вывезти с этой территории.Заложники, в том числе женщины, дети и пожилые люди, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых заложников есть также двое российских граждан.

https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250113/khamas-1993500999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сектор газа, израиль, палестина