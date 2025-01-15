https://ria.ru/20250115/frantsija-1993920511.html

Intelligence Online: Франция тайно провела учения по вводу войск на Украину

Intelligence Online: Франция тайно провела учения по вводу войск на Украину - РИА Новости, 15.01.2025

Intelligence Online: Франция тайно провела учения по вводу войск на Украину

Вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине, сообщает портал Intelligence Online. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:00:00+03:00

2025-01-15T22:00:00+03:00

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ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине, сообщает портал Intelligence Online. "Боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы французской армии в течение нескольких дней осенью проводили учения по оперативной подготовке на секретном полигоне. В ходе учений под названием "Персей" на неделю были мобилизованы все силы Командования наземных специальных миссий (CAST) для проверки личного состава и техники", - говорится в статье. Учения, в которых были задействованы 3200 военных, прошли на территории, "топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева", указывает портал. "Париж реализовал сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России из Белоруссии", - уточняется в материале. "Внимание было сосредоточено на доктринах использования тактических дронов, средств постановки помех и перехвата и эффективности интерфейсов объединения данных в боевой обстановке высокой интенсивности", - пишет издание. Отмечается, что вместе с французскими квадрокоптерами Parrot Anafi MK3 "из-за жесткой нехватки тактических дронов-квадрокоптеров в спецназе и в целом во французских вооруженных силах" использовались дроны Mavic 3T китайской компании DJI, что вызвало критику из-за "ненадежности этих систем с точки зрения конфиденциальности и возможности отслеживания собираемой информации", отмечает СМИ. Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)