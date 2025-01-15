https://ria.ru/20250115/es-1993917373.html

В ЕС прокомментировали возможное скорое прекращение огня в Газе

В ЕС прокомментировали возможное скорое прекращение огня в Газе - РИА Новости, 15.01.2025

В ЕС прокомментировали возможное скорое прекращение огня в Газе

Евросоюз приветствует соглашение о прекращении огня в Газе и договоренность по освобождению заложников, готов способствовать достижению прочного мира между... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T21:20:00+03:00

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в мире

израиль

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Евросоюз приветствует соглашение о прекращении огня в Газе и договоренность по освобождению заложников, готов способствовать достижению прочного мира между палестинцами и Израилем, заявила еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица."Я приветствую соглашение о прекращении огня и договоренность между Израилем и ХАМАС… ЕС остается привержен поддержке усилий, направленных на достижение долгосрочного мира и восстановление", - написала еврокомиссар в соцсети X.Ранее СМИ сообщили, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников благодаря переговорам и дипломатическим усилиям в Дохе.

https://ria.ru/20250115/izrail-1993918857.html

израиль

средиземноморье

доха

сектор газа

палестина

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в мире, израиль, средиземноморье, доха, евросоюз, хамас, сектор газа, палестина