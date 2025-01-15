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При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1993916938.html
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.01.2025
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Мирный житель Дзержинска в ДНР получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:16:00+03:00
2025-01-15T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель Дзержинска в ДНР получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 20.00 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250115/kreml-1993819850.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель Дзержинска в ДНР получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.
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"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 20.00 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
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