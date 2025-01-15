https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1993916938.html

При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.01.2025

При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

Мирный житель Дзержинска в ДНР получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.01.2025

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специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель Дзержинска в ДНР получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 20.00 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250115/kreml-1993819850.html

https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1983586290.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия