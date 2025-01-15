https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1993916938.html
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.01.2025
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Мирный житель Дзержинска в ДНР получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:16:00+03:00
2025-01-15T21:16:00+03:00
2025-01-15T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель Дзержинска в ДНР получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 20.00 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250115/kreml-1993819850.html
https://ria.ru/20250115/dzerzhinsk-1983586290.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель