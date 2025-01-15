https://ria.ru/20250115/dogovor-1993862696.html
В Госдуме оценили роль договора России с Ираном на Ближнем Востоке
В Госдуме оценили роль договора России с Ираном на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.01.2025
В Госдуме оценили роль договора России с Ираном на Ближнем Востоке
Договор между Россией и Ираном сыграет стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, учитывая меняющуюся из-за избрания президентом США Дональда Трампа обстановку,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:46:00+03:00
2025-01-15T15:46:00+03:00
2025-01-15T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Договор между Россией и Ираном сыграет стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, учитывая меняющуюся из-за избрания президентом США Дональда Трампа обстановку, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Основные направления всеобъемлющего договора Ирана и России - это экономика, технологии и гуманитарные связи, рассказал ранее РИА Новости глава иранского МИД. Документ планируется подписать 17 января, во время визита в Россию президента Ирана Пезешкиана. "Договор, который предполагается заключить с Ираном, имеет стратегическое значение - в области международной безопасности и особенно в области безопасности на Ближнем Востоке. Потому что после известных событий в Сирии, поведения (премьер-министра Израиля Беньямина) Нетаньяху и непосредственно Израиля их ближневосточная политика с учетом нового отношения к Ближнему Востоку Дональда Трампа - после его прихода - может поменяться. Теперь всеобъемлющий договор между Ираном и Россией будет играть стабилизирующую роль в регионе", - сообщил Шхагошев.
https://ria.ru/20250115/iran-1993861833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, россия, ближний восток, дональд трамп, адальби шхагошев
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Адальби Шхагошев
В Госдуме оценили роль договора России с Ираном на Ближнем Востоке
Депутат Шхагошев: роль договора с ИРИ на Ближнем Востоке будет стабилизирующей