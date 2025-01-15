https://ria.ru/20250115/dogovor-1993862696.html

В Госдуме оценили роль договора России с Ираном на Ближнем Востоке

В Госдуме оценили роль договора России с Ираном на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.01.2025

В Госдуме оценили роль договора России с Ираном на Ближнем Востоке

Договор между Россией и Ираном сыграет стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, учитывая меняющуюся из-за избрания президентом США Дональда Трампа обстановку,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:46:00+03:00

2025-01-15T15:46:00+03:00

2025-01-15T15:46:00+03:00

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адальби шхагошев

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Договор между Россией и Ираном сыграет стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, учитывая меняющуюся из-за избрания президентом США Дональда Трампа обстановку, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Основные направления всеобъемлющего договора Ирана и России - это экономика, технологии и гуманитарные связи, рассказал ранее РИА Новости глава иранского МИД. Документ планируется подписать 17 января, во время визита в Россию президента Ирана Пезешкиана. "Договор, который предполагается заключить с Ираном, имеет стратегическое значение - в области международной безопасности и особенно в области безопасности на Ближнем Востоке. Потому что после известных событий в Сирии, поведения (премьер-министра Израиля Беньямина) Нетаньяху и непосредственно Израиля их ближневосточная политика с учетом нового отношения к Ближнему Востоку Дональда Трампа - после его прихода - может поменяться. Теперь всеобъемлющий договор между Ираном и Россией будет играть стабилизирующую роль в регионе", - сообщил Шхагошев.

https://ria.ru/20250115/iran-1993861833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, россия, ближний восток, дональд трамп, адальби шхагошев