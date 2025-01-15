В Саратове арестовали подростка по делу о покушении на депутата
Суд в Саратове арестовал подростка по делу о подготовке убийства депутата
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова арестовал до 12 марта подростка, задержанного по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком. По данным следствия, молодой человек по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата с целью его убийства, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, планируя продолжить действия позднее. Однако 11 января подросток был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга". Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы, герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что это на него украинские спецслужбы готовили покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.
"По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального СК 16-летнему подростку, подозреваемому в приготовлении к убийству депутата, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.
В пресс-службе управления уточнили РИА Новости, что Волжский районный суд Саратова поместил подростка в СИЗО на срок до 12 марта включительно.
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