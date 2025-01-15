https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993871681.html
"АвтоВАЗ" хочет запустить бренд для коммерческих автомобилей
"АвтоВАЗ" хочет запустить бренд для коммерческих автомобилей - РИА Новости, 15.01.2025
"АвтоВАЗ" хочет запустить бренд для коммерческих автомобилей
"АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:27:00+03:00
2025-01-15T16:27:00+03:00
2025-01-15T16:27:00+03:00
экономика
авто
россия
максим соколов
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. "Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и прорабатываем вопрос запуска еще одного отдельного бренда, который будет характеризовать в том числе линейку наших коммерческих автомобилей", - сказал президент "АвтоВАЗа". Он отметил, что развитие не только продуктовой, но и брендовой линейки "АвтоВАЗа" является одним из направлений маркетинга компании. Продажи коммерческих автомобилей Lada в 2024 году составили 11 925 штук, тем самым компания заняла 95% сегмента компактных коммерческих авто в РФ, следует из презентации компании.
https://ria.ru/20250114/avtovaz-1993589366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" хочет запустить бренд для коммерческих автомобилей
"АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей