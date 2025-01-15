https://ria.ru/20250115/anapa-1993872555.html

На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута

На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута - РИА Новости, 15.01.2025

На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута

Специалисты установили на пляжах Анапы сети и прокопали две траншеи, увеличив защиту береговой линии от выбросов мазута втрое, сообщил губернатор Краснодарского РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:33:00+03:00

2025-01-15T16:33:00+03:00

2025-01-15T16:48:00+03:00

происшествия

жкх

анапа

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Специалисты установили на пляжах Анапы сети и прокопали две траншеи, увеличив защиту береговой линии от выбросов мазута втрое, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "С заместителем председателя правительства России Виталием Геннадьевичем Савельевым сегодня работаем на Черноморском побережье. В Анапе посмотрели, как идет уборка замазученного грунта на пляжах. Рассказал вице-премьеру, что сейчас на берег выносит в основном мелкую фракцию мазута. Мы начали отделять эту мазутную крошку от песка прямо на пляже. Кроме того, в море установили сети, которые сдерживают выброс нефтепродуктов. Также прокопали две траншеи на разном расстоянии друг от друга. Таким образом создали тройную защиту берега", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250115/gosduma-1993830758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, анапа, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе