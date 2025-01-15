На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута
На побережье Анапы возвели сети и две траншеи, увеличив защиту пляжей от мазута
© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramСпециалисты установили на пляжах Анапы сети и прокопали две траншеи, увеличив защиту береговой линии от выбросов мазута втрое
Специалисты установили на пляжах Анапы сети и прокопали две траншеи, увеличив защиту береговой линии от выбросов мазута втрое
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Специалисты установили на пляжах Анапы сети и прокопали две траншеи, увеличив защиту береговой линии от выбросов мазута втрое, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"С заместителем председателя правительства России Виталием Геннадьевичем Савельевым сегодня работаем на Черноморском побережье. В Анапе посмотрели, как идет уборка замазученного грунта на пляжах. Рассказал вице-премьеру, что сейчас на берег выносит в основном мелкую фракцию мазута. Мы начали отделять эту мазутную крошку от песка прямо на пляже. Кроме того, в море установили сети, которые сдерживают выброс нефтепродуктов. Также прокопали две траншеи на разном расстоянии друг от друга. Таким образом создали тройную защиту берега", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.