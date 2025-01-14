https://ria.ru/20250114/zayavlenie-1993594491.html

Глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о Путине

Глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 14.01.2025

Глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о Путине

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Süddeutsche Zeitung назвала действия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:21:00+03:00

2025-01-14T10:21:00+03:00

2025-01-14T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Süddeutsche Zeitung назвала действия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине бессовестными."Путин действует абсолютно бессовестно", — заявила Фезер.Кроме того, министр также обвинила Россию в якобы кибератаках и кампаниях по дезинформации.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию на земле.Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.

https://ria.ru/20250114/cnn-1993589242.html

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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, нато, сергей лавров