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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 14.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Западного, Загоруйковки, Богуславки, Лозовой в Харьковской области, Ивановки и Торского в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ."Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и Kirpi турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250114/rs-1993635571.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 600 военных в зоне действия группировки "Запад"