https://ria.ru/20250114/zapad-1993660926.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 14.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:31:00+03:00

2025-01-14T14:31:00+03:00

2025-01-14T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Западного, Загоруйковки, Богуславки, Лозовой в Харьковской области, Ивановки и Торского в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ."Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и Kirpi турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250114/rs-1993635571.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика