https://ria.ru/20250114/zaderzhanie-1993696226.html

Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета

Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета - РИА Новости, 14.01.2025

Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета

Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:56:00+03:00

2025-01-14T16:56:00+03:00

2025-01-14T17:00:00+03:00

россия

происшествия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Минобрнауки России подтверждает задержание И.Л. Воротникова. Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева продолжает работу в штатном режиме, его руководство оказывает содействие следствию", - говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что ведомство неоднократно обращало внимание руководства университетов на недопустимость злоупотреблений, связанных, в том числе, с зачислением иностранных граждан в российские вузы.Приказом Минобрнауки РФ Воротников был назначен на должность ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета 15 февраля 2024 года. До этого он занимал должность проректора по научной и инновационной работе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова.

https://ria.ru/20241226/buryatiya-1991484401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)