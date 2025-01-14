https://ria.ru/20250114/zaderzhanie-1993696226.html
Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета
Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета - РИА Новости, 14.01.2025
Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета
Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:56:00+03:00
2025-01-14T16:56:00+03:00
2025-01-14T17:00:00+03:00
россия
происшествия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Минобрнауки России подтверждает задержание И.Л. Воротникова. Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева продолжает работу в штатном режиме, его руководство оказывает содействие следствию", - говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что ведомство неоднократно обращало внимание руководства университетов на недопустимость злоупотреблений, связанных, в том числе, с зачислением иностранных граждан в российские вузы.Приказом Минобрнауки РФ Воротников был назначен на должность ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета 15 февраля 2024 года. До этого он занимал должность проректора по научной и инновационной работе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова.
https://ria.ru/20241226/buryatiya-1991484401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Происшествия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета
Задержан ректор Нижегородского агротехнического госуниверситета Игорь Воротников
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«
"Минобрнауки России
подтверждает задержание И.Л. Воротникова. Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева продолжает работу в штатном режиме, его руководство оказывает содействие следствию", - говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что ведомство неоднократно обращало внимание руководства университетов на недопустимость злоупотреблений, связанных, в том числе, с зачислением иностранных граждан в российские вузы.
Приказом Минобрнауки РФ Воротников был назначен на должность ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета 15 февраля 2024 года. До этого он занимал должность проректора по научной и инновационной работе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова.