https://ria.ru/20250114/zaderzhali-1993695465.html

В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ

В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2025

В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ

В Подмосковье задержали племянника криминального авторитета Захария Калашова, известного в преступных кругах под именем Шакро Молодой, сообщили "Известия" со... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:53:00+03:00

2025-01-14T16:53:00+03:00

2025-01-14T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали племянника криминального авторитета Захария Калашова, известного в преступных кругах под именем Шакро Молодой, сообщили "Известия" со ссылкой на источник."22-летний Виталий Калашов в конце декабря скрылся от правоохранителей и находился в федеральном розыске по делу об убийстве и покушении", — говорится в материале.По данным издания, племянник криминального авторитета был задержан в квартире в Балашихе 13 января.В марте прошлого года Усть-Лабинский районный суд Кубани по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" - среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а его задержали в 2006 году в ОАЭ и экстрадировали в Испанию.В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения. Впоследствии, в 2014 году, Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения.Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников бизнесвумен" устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК России за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец", арестованного после перестрелки у Elements.Помимо России, выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.

https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html

https://ria.ru/20220207/ispaniya-1771496547.html

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происшествия, справки, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), испания