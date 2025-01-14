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В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2025
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16:53 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zaderzhali-1993695465.html
В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ
В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2025
В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ
В Подмосковье задержали племянника криминального авторитета Захария Калашова, известного в преступных кругах под именем Шакро Молодой, сообщили "Известия" со... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:53:00+03:00
2025-01-14T16:53:00+03:00
происшествия
справки
балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
испания
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали племянника криминального авторитета Захария Калашова, известного в преступных кругах под именем Шакро Молодой, сообщили "Известия" со ссылкой на источник."22-летний Виталий Калашов в конце декабря скрылся от правоохранителей и находился в федеральном розыске по делу об убийстве и покушении", — говорится в материале.По данным издания, племянник криминального авторитета был задержан в квартире в Балашихе 13 января.В марте прошлого года Усть-Лабинский районный суд Кубани по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" - среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а его задержали в 2006 году в ОАЭ и экстрадировали в Испанию.В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения. Впоследствии, в 2014 году, Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения.Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников бизнесвумен" устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК России за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец", арестованного после перестрелки у Elements.Помимо России, выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html
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происшествия, справки, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), испания
Происшествия, Справки, Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Испания
В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ

В Подмосковье задержали племянника вора в законе Шакро Молодого

© Фото : соцсетиВиталий Калашов
Виталий Калашов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : соцсети
Виталий Калашов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали племянника криминального авторитета Захария Калашова, известного в преступных кругах под именем Шакро Молодой, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
"22-летний Виталий Калашов в конце декабря скрылся от правоохранителей и находился в федеральном розыске по делу об убийстве и покушении", — говорится в материале.
Захарий Калашов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого
13 марта 2024, 15:20
По данным издания, племянник криминального авторитета был задержан в квартире в Балашихе 13 января.
В марте прошлого года Усть-Лабинский районный суд Кубани по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" - среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а его задержали в 2006 году в ОАЭ и экстрадировали в Испанию.
В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения. Впоследствии, в 2014 году, Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения.
Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников бизнесвумен" устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.
Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК России за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец", арестованного после перестрелки у Elements.
Помимо России, выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
Захарий Калашов (Шакро Молодой) - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Расследование о подкупе Шакро Молодым испанских судей закрыли, сообщили СМИ
7 февраля 2022, 15:36
 
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