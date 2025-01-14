Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве
Хуситы в Йемене заявили об ударе по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве
© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ДОХА, 14 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило об ударе ракетой "Палестина-2" по Министерству обороны Израиля в Тель-Авиве.
"Мы провели военную операцию по так называемому министерству обороны израильского врага в оккупированном Яффо (Тель-Авиве. — Прим. ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты," — говорится в сообщении.
Как утверждает движение, удар достиг цели и системы-перехватчики не смогли остановить ракету. Операция в Тель-Авиве стала третьей за 12 часов, добавили хуситы.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ситуации в регионе хуситы начали ударять по Израилю ракетами и беспилотниками, объясняя свои действия помощью палестинцам. Они также атакуют связанные с еврейским государством суда, но утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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