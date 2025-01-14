https://ria.ru/20250114/yemen-1993576857.html

Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве - РИА Новости, 14.01.2025

Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило об ударе ракетой "Палестина-2" по Министерству... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:50:00+03:00

2025-01-14T07:50:00+03:00

2025-01-14T08:45:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 14 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило об ударе ракетой "Палестина-2" по Министерству обороны Израиля в Тель-Авиве."Мы провели военную операцию по так называемому министерству обороны израильского врага в оккупированном Яффо (Тель-Авиве. — Прим. ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты," — говорится в сообщении.Как утверждает движение, удар достиг цели и системы-перехватчики не смогли остановить ракету. Операция в Тель-Авиве стала третьей за 12 часов, добавили хуситы. "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ситуации в регионе хуситы начали ударять по Израилю ракетами и беспилотниками, объясняя свои действия помощью палестинцам. Они также атакуют связанные с еврейским государством суда, но утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250113/vvs-1993542107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ансар алла