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Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве - РИА Новости, 14.01.2025
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07:50 14.01.2025 (обновлено: 08:45 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/yemen-1993576857.html
Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве
Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве - РИА Новости, 14.01.2025
Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило об ударе ракетой "Палестина-2" по Министерству... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:50:00+03:00
2025-01-14T08:45:00+03:00
в мире
йемен
израиль
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ансар алла
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ДОХА, 14 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило об ударе ракетой "Палестина-2" по Министерству обороны Израиля в Тель-Авиве."Мы провели военную операцию по так называемому министерству обороны израильского врага в оккупированном Яффо (Тель-Авиве. — Прим. ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты," — говорится в сообщении.Как утверждает движение, удар достиг цели и системы-перехватчики не смогли остановить ракету. Операция в Тель-Авиве стала третьей за 12 часов, добавили хуситы. "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ситуации в регионе хуситы начали ударять по Израилю ракетами и беспилотниками, объясняя свои действия помощью палестинцам. Они также атакуют связанные с еврейским государством суда, но утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250113/vvs-1993542107.html
https://ria.ru/20241231/sana-1992168297.html
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в мире, йемен, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ансар Алла
Хуситы заявили о ракетном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

Хуситы в Йемене заявили об ударе по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве

© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол"
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ДОХА, 14 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило об ударе ракетой "Палестина-2" по Министерству обороны Израиля в Тель-Авиве.
"Мы провели военную операцию по так называемому министерству обороны израильского врага в оккупированном Яффо (Тель-Авиве. — Прим. ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты," — говорится в сообщении.
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Вчера, 20:30
Как утверждает движение, удар достиг цели и системы-перехватчики не смогли остановить ракету. Операция в Тель-Авиве стала третьей за 12 часов, добавили хуситы.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ситуации в регионе хуситы начали ударять по Израилю ракетами и беспилотниками, объясняя свои действия помощью палестинцам. Они также атакуют связанные с еврейским государством суда, но утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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В миреЙеменИзраильТель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ансар Алла
 
 
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