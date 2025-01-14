https://ria.ru/20250114/vsu-1993661758.html

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 14.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"

Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:33:00+03:00

2025-01-14T14:33:00+03:00

2025-01-14T14:40:00+03:00

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специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)