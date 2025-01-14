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ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 14.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"
Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:33:00+03:00
2025-01-14T14:33:00+03:00
2025-01-14T14:40:00+03:00
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вооруженные силы украины
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запорожская область
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"
Потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" за сутки составили до 220 солдат