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ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 14.01.2025 (обновлено: 14:40 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/vsu-1993661758.html
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 14.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"
Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:33:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Восток"

Потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" за сутки составили до 220 солдат

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 220 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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