https://ria.ru/20250114/tsentr-1993660711.html

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 14.01.2025

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:31:00+03:00

2025-01-14T14:31:00+03:00

2025-01-14T14:32:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Украинка, Соленое, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)