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Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 14.01.2025
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T14:32:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Украинка, Соленое, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действий группировки "Центр"