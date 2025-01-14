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Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным - РИА Новости, 14.01.2025
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13:35 14.01.2025 (обновлено: 13:36 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/sholts-1993643631.html
Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным
Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не сказал ничего нового, ни слова про первопричины... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не сказал ничего нового, ни слова про первопричины конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я надеюсь меня президент не будет очень сильно ругать. Я не выдаю секреты. В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: "Вы должны уйти!". Ни слова про первопричины, ни слова про русский язык и права русских, которых (Владимир - ред.) Зеленский хочет забрать себе", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
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россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным

Лавров: Шольц не сказал ничего нового во время разговора с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не сказал ничего нового, ни слова про первопричины конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я надеюсь меня президент не будет очень сильно ругать. Я не выдаю секреты. В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: "Вы должны уйти!". Ни слова про первопричины, ни слова про русский язык и права русских, которых (Владимир - ред.) Зеленский хочет забрать себе", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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РоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцСергей ЛавровВ мире
 
 
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