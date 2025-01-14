https://ria.ru/20250114/sallivan-1993715108.html

Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан

Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан - РИА Новости, 14.01.2025

Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан

Союзники США не требуют от Вашингтона принуждать Украину к мирным переговорам с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:54:00+03:00

2025-01-14T18:54:00+03:00

2025-01-14T18:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Союзники США не требуют от Вашингтона принуждать Украину к мирным переговорам с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью газете New York Times, говоря о возможности принуждения Киева в переговорам, Салливан прокомментировать предложение бывшего дипломата Ричарда Хааса использовать поставляемую Украине помощь в качестве рычага в отношениях с Киевом для начала переговоров. "Один хороший показатель того, является ли позиция Хааса позицией, которая может быть принята: есть ли группа союзников - значимых союзников Соединенных Штатов и Европы - которые говорят Америке идти и заставить Украину сесть за стол переговоров и заключить сделку? Нет, их нет", - указал он. Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о начале переговоров должно принимать "демократически избранное украинское правительство". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html

https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html

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в мире, россия, украина, киев, джейк салливан, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины