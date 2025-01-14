Рейтинг@Mail.ru
Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sallivan-1993715108.html
Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан
Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан - РИА Новости, 14.01.2025
Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан
Союзники США не требуют от Вашингтона принуждать Украину к мирным переговорам с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:54:00+03:00
2025-01-14T18:54:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
джейк салливан
владимир путин
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Союзники США не требуют от Вашингтона принуждать Украину к мирным переговорам с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью газете New York Times, говоря о возможности принуждения Киева в переговорам, Салливан прокомментировать предложение бывшего дипломата Ричарда Хааса использовать поставляемую Украине помощь в качестве рычага в отношениях с Киевом для начала переговоров. "Один хороший показатель того, является ли позиция Хааса позицией, которая может быть принята: есть ли группа союзников - значимых союзников Соединенных Штатов и Европы - которые говорят Америке идти и заставить Украину сесть за стол переговоров и заключить сделку? Нет, их нет", - указал он. Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о начале переговоров должно принимать "демократически избранное украинское правительство". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html
https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, джейк салливан, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Джейк Салливан, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Союзники США не требуют принуждать Украину к переговорам, заявил Салливан

Салливан: союзники не требуют от США принуждать Украину к переговорам с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Союзники США не требуют от Вашингтона принуждать Украину к мирным переговорам с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью газете New York Times, говоря о возможности принуждения Киева в переговорам, Салливан прокомментировать предложение бывшего дипломата Ричарда Хааса использовать поставляемую Украине помощь в качестве рычага в отношениях с Киевом для начала переговоров.
Флаги РФ и США - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В США назвали условие для переговоров по Украине
6 января, 11:24
"Один хороший показатель того, является ли позиция Хааса позицией, которая может быть принята: есть ли группа союзников - значимых союзников Соединенных Штатов и Европы - которые говорят Америке идти и заставить Украину сесть за стол переговоров и заключить сделку? Нет, их нет", - указал он.
Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о начале переговоров должно принимать "демократически избранное украинское правительство".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Ожидания — 2025 в военной сфере: успехи в СВО и переговоры по Украине
9 января, 11:16
 
В миреРоссияУкраинаКиевДжейк СалливанВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала