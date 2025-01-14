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Кандидат в главы Пентагона увидел угрозу в росте ядерного арсенала России - РИА Новости, 14.01.2025
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18:38 14.01.2025 (обновлено: 19:07 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/rossiya-1993711921.html
Кандидат в главы Пентагона увидел угрозу в росте ядерного арсенала России
Кандидат в главы Пентагона увидел угрозу в росте ядерного арсенала России - РИА Новости, 14.01.2025
Кандидат в главы Пентагона увидел угрозу в росте ядерного арсенала России
Россия существенно нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для США, Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:38:00+03:00
2025-01-14T19:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Россия существенно нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для США, Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", — говорится в тексте его письменных показаний сенату. Как добавил Хегсет, операции России в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в космосе и Арктике особенно сильные.По его мнению, Вашингтону требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей в конечном счете зависит выживание страны. Хегсет согласился и с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника — наивысший приоритет США.Политик отметил, что готов признать кибератаки как "акт войны", если те причиняют значительный ущерб стране и ее гражданам.Кандидат на пост главы Пентагона также рассказал, что США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html
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россия, сша, европа, министерство обороны сша, в мире, пентагон
Россия, США, Европа, Министерство обороны США, В мире, Пентагон
Кандидат в главы Пентагона увидел угрозу в росте ядерного арсенала России

Хегсет: Россия нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для Европы и США

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Россия существенно нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для США, Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.
"Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", — говорится в тексте его письменных показаний сенату.
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Как добавил Хегсет, операции России в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в космосе и Арктике особенно сильные.
По его мнению, Вашингтону требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей в конечном счете зависит выживание страны. Хегсет согласился и с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника — наивысший приоритет США.
Политик отметил, что готов признать кибератаки как "акт войны", если те причиняют значительный ущерб стране и ее гражданам.
Кандидат на пост главы Пентагона также рассказал, что США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе.
Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере
Вчера, 18:30
 
РоссияСШАЕвропаМинистерство обороны СШАВ миреПентагон
 
 
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