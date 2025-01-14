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Путин отметил стратегическое значение Крыма для России - РИА Новости, 14.01.2025
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19:02 14.01.2025 (обновлено: 19:22 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/putin-1993717192.html
Путин отметил стратегическое значение Крыма для России
Путин отметил стратегическое значение Крыма для России - РИА Новости, 14.01.2025
Путин отметил стратегическое значение Крыма для России
Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:02:00+03:00
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россия
севастополь
владимир путин
республика крым
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшнее совещание посвящено развитию двух наших регионов, имеющих серьезное, если не сказать стратегическое значение для всей страны - это республика Крым и город Севастополь", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/krym-1993719905.html
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севастополь
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Путин: "Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны"
Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил Путин на совещании по социально-экономическому развитию этих регионов. По его словам, за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования.
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россия, севастополь, владимир путин, республика крым
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым
Путин отметил стратегическое значение Крыма для России

Путин: Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодняшнее совещание посвящено развитию двух наших регионов, имеющих серьезное, если не сказать стратегическое значение для всей страны - это республика Крым и город Севастополь", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
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РоссияСевастопольВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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