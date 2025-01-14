https://ria.ru/20250114/putin-1993717192.html

Путин отметил стратегическое значение Крыма для России

Путин отметил стратегическое значение Крыма для России - РИА Новости, 14.01.2025

Путин отметил стратегическое значение Крыма для России

Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:02:00+03:00

2025-01-14T19:02:00+03:00

2025-01-14T19:22:00+03:00

россия

севастополь

владимир путин

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993721325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b1ff3d861225e78e89e3428b82bd20a.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшнее совещание посвящено развитию двух наших регионов, имеющих серьезное, если не сказать стратегическое значение для всей страны - это республика Крым и город Севастополь", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20250114/krym-1993719905.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны" Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил Путин на совещании по социально-экономическому развитию этих регионов. По его словам, за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования. 2025-01-14T19:02 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, севастополь, владимир путин, республика крым