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Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2025
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06:55 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/putin-1993575269.html
Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи, пишут СМИ
Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2025
Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи, пишут СМИ
Газета New York Times утверждает, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:55:00+03:00
2025-01-14T06:55:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
джейк салливан
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сообщил, что не разговаривал с Байденом после февраля 2022 года. При этом он отметил, что "определенные контакты" у РФ и США есть. "Байден и Путин поддерживали непрямые каналы связи", - говорится в публикации New York Times, где также отмечается, что лидеры России и США не общались с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Издание утверждает, что в какой-то момент советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "негласно инициировал серию звонков" помощнику президента РФ Юрию Ушакову. В частности, по данным газеты, в ходе одного из таких звонков Салливан заявил Ушакову, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами - что в Кремле категорически отвергали, обвиняя, в свою очередь, авторов таких утверждений в инсинуациях. По информации New York Times, глава ЦРУ Уильям Бернс также общался на эту тему с директором СВР России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Утверждения о контактах Салливана с Ушаковым и Бернса с Нарышкиным появлялись в западной прессе и ранее. В феврале минувшего года замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя подобные публикации, сообщил, что эпизодические телефонные разговоры между высокопоставленными официальными лицами РФ и США происходят, таким образом Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине. При этом он подчеркнул, что не может раскрывать тематику подобных контактов, и посетовал, что "американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые мы с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле". В октябре 2024 года национальная прокуратура Польши сообщила о задержании группы диверсантов, которые отправляли посылки со взрывными устройствами курьерскими службами. Прокуратура заявляла, что деятельность группы заключалась в совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки. Кроме того, целью группы, по данным следствия, было тестирование канала передачи такого рода отправлений, которые должны были быть доставлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду. Газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что пересылка взрывных устройств якобы была некой тайной операцией России. Сообщения о том, что Россия якобы может быть причастна к пересылке курьерскими службами посылок со взрывными устройствами в ЕС, являются необоснованными инсинуациями со стороны СМИ, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250106/bayden-1992631753.html
https://ria.ru/20240719/putin-1960630212.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Джейк Салливан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи, пишут СМИ

NYT: Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую.
В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сообщил, что не разговаривал с Байденом после февраля 2022 года. При этом он отметил, что "определенные контакты" у РФ и США есть.
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"Байден и Путин поддерживали непрямые каналы связи", - говорится в публикации New York Times, где также отмечается, что лидеры России и США не общались с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.
Издание утверждает, что в какой-то момент советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "негласно инициировал серию звонков" помощнику президента РФ Юрию Ушакову. В частности, по данным газеты, в ходе одного из таких звонков Салливан заявил Ушакову, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами - что в Кремле категорически отвергали, обвиняя, в свою очередь, авторов таких утверждений в инсинуациях.
По информации New York Times, глава ЦРУ Уильям Бернс также общался на эту тему с директором СВР России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.
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Утверждения о контактах Салливана с Ушаковым и Бернса с Нарышкиным появлялись в западной прессе и ранее. В феврале минувшего года замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя подобные публикации, сообщил, что эпизодические телефонные разговоры между высокопоставленными официальными лицами РФ и США происходят, таким образом Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине. При этом он подчеркнул, что не может раскрывать тематику подобных контактов, и посетовал, что "американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые мы с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле".
В октябре 2024 года национальная прокуратура Польши сообщила о задержании группы диверсантов, которые отправляли посылки со взрывными устройствами курьерскими службами. Прокуратура заявляла, что деятельность группы заключалась в совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки. Кроме того, целью группы, по данным следствия, было тестирование канала передачи такого рода отправлений, которые должны были быть доставлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду. Газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что пересылка взрывных устройств якобы была некой тайной операцией России.
Сообщения о том, что Россия якобы может быть причастна к пересылке курьерскими службами посылок со взрывными устройствами в ЕС, являются необоснованными инсинуациями со стороны СМИ, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжо БайденДжейк СалливанЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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