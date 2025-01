https://ria.ru/20250114/putin-1993575269.html

Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи, пишут СМИ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737232879_0:493:2764:2048_1920x0_80_0_0_8066f5e1020b832c1fb7234167deb0c2.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Газета New York Times утверждает, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сообщил, что не разговаривал с Байденом после февраля 2022 года. При этом он отметил, что "определенные контакты" у РФ и США есть. "Байден и Путин поддерживали непрямые каналы связи", - говорится в публикации New York Times, где также отмечается, что лидеры России и США не общались с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Издание утверждает, что в какой-то момент советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "негласно инициировал серию звонков" помощнику президента РФ Юрию Ушакову. В частности, по данным газеты, в ходе одного из таких звонков Салливан заявил Ушакову, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами - что в Кремле категорически отвергали, обвиняя, в свою очередь, авторов таких утверждений в инсинуациях. По информации New York Times, глава ЦРУ Уильям Бернс также общался на эту тему с директором СВР России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Утверждения о контактах Салливана с Ушаковым и Бернса с Нарышкиным появлялись в западной прессе и ранее. В феврале минувшего года замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя подобные публикации, сообщил, что эпизодические телефонные разговоры между высокопоставленными официальными лицами РФ и США происходят, таким образом Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине. При этом он подчеркнул, что не может раскрывать тематику подобных контактов, и посетовал, что "американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые мы с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле". В октябре 2024 года национальная прокуратура Польши сообщила о задержании группы диверсантов, которые отправляли посылки со взрывными устройствами курьерскими службами. Прокуратура заявляла, что деятельность группы заключалась в совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки. Кроме того, целью группы, по данным следствия, было тестирование канала передачи такого рода отправлений, которые должны были быть доставлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду. Газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что пересылка взрывных устройств якобы была некой тайной операцией России. Сообщения о том, что Россия якобы может быть причастна к пересылке курьерскими службами посылок со взрывными устройствами в ЕС, являются необоснованными инсинуациями со стороны СМИ, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

