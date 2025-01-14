https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993714907.html

Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль "Перезагрузка.2.0" в Подмосковье

Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль "Перезагрузка.2.0" в Подмосковье - РИА Новости, 14.01.2025

Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль "Перезагрузка.2.0" в Подмосковье

Более 15 тысяч жителей и гостей Подмосковья побывали на фестивале современного искусства "Перезагрузка.2.0", который проходил в Зарайске с 18 ноября 2024 года... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:54:00+03:00

2025-01-14T18:54:00+03:00

2025-01-14T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Более 15 тысяч жителей и гостей Подмосковья побывали на фестивале современного искусства "Перезагрузка.2.0", который проходил в Зарайске с 18 ноября 2024 года по 12 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве подчеркнули, что более половины посетителей - жители Москвы и городов Подмосковья: Балашихи, Подольска, Орехово-Зуева, Каширы, Коломны, Луховиц, Серпухова, Ступина и других. Также многие приезжали из Рязани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Костромы, Ростова Великого, Красноярска, Тулы, Ефремова, Владимира. По словам министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова, фестиваль проходил сразу на нескольких площадках Зарайска. Главной задачей мероприятия было познакомить туристов с этим уникальным местом. "Символом перезагрузки городской территории стало новое арт-пространство "ЦЕХЪ", созданное в здании бывшего "Ашана", которое еще раньше было производственным помещением. Во время фестиваля в нем постоянно кипела жизнь - зрители могли не только прийти посмотреть созданную экспозицию, но и принять участие в мастер-классе, послушать лекции об искусстве", - сказал Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в Зарайске еще достаточно зданий, которые могут получить второе дыхание, поэтому наряду с туристами в город приглашаются и инвесторы. В арт-пространстве "ЦЕХЪ" выставлялись картины современных художников. Также там проходили образовательные программы, перформансы, создана инсталляция "Банки вдохновения", соавтором которой мог стать любой посетитель. В выставочных проектах фестиваля приняли участие более 250 работ пятидесяти художников. В их числе как признанные мастера, так и молодые художники. В рамках образовательной программы состоялись четыре лекции, на которых побывали порядка двух тысяч человек.

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