https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670381.html

Украина не войдет в число приоритетов Трампа, считает Патрушев

Украина не войдет в число приоритетов Трампа, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025

Украина не войдет в число приоритетов Трампа, считает Патрушев

Украина была приоритетом для администрации уходящего президента США Джо Байдена, но не будет таковой для Дональда Трампа, его больше волнует Китай, заявил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Украина была приоритетом для администрации уходящего президента США Джо Байдена, но не будет таковой для Дональда Трампа, его больше волнует Китай, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". "Для байденовской администрации Украина была безусловным приоритетом", - сказал Патрушев. При этом, по его словам, отношения между избранным президентом США Трампом и Байденом антагонистичны. "Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай", - добавил помощник президента РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, николай патрушев