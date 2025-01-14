Глава ПМР провел в Москве переговоры по энергетическому кризису
Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису в ПМР
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРабота электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье
Работа электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провел в РФ переговоры о преодолении энергетического кризиса, сообщил во вторник пресс-секретарь лидера ПМР Денис Подгорный.
"Переговоры президента в Москве были, темой действительно был энергетический кризис", - сказал Подгорный, слова которого приводит Telegram-канал телеканала "Первый Приднестровский".
При этом он не уточнил, с кем Красносельский проводил переговоры в Москве.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной того стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.