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Глава ПМР провел в Москве переговоры по энергетическому кризису - РИА Новости, 14.01.2025
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18:50 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/moskva-1993713475.html
Глава ПМР провел в Москве переговоры по энергетическому кризису
Глава ПМР провел в Москве переговоры по энергетическому кризису - РИА Новости, 14.01.2025
Глава ПМР провел в Москве переговоры по энергетическому кризису
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провел в РФ переговоры о преодолении энергетического кризиса, сообщил во... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:50:00+03:00
2025-01-14T18:50:00+03:00
молдавия
кишинев
москва
вадим красносельский
газпром
молдовагаз
россия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провел в РФ переговоры о преодолении энергетического кризиса, сообщил во вторник пресс-секретарь лидера ПМР Денис Подгорный. "Переговоры президента в Москве были, темой действительно был энергетический кризис", - сказал Подгорный, слова которого приводит Telegram-канал телеканала "Первый Приднестровский". При этом он не уточнил, с кем Красносельский проводил переговоры в Москве. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной того стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250114/kishinev-1993683445.html
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молдавия
кишинев
москва
россия
приднестровская молдавская республика
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молдавия, кишинев, москва, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, россия, приднестровская молдавская республика, в мире
Молдавия, Кишинев, Москва, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, В мире
Глава ПМР провел в Москве переговоры по энергетическому кризису

Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРабота электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье
Работа электростанции Тиротекс-энерго в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Работа электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провел в РФ переговоры о преодолении энергетического кризиса, сообщил во вторник пресс-секретарь лидера ПМР Денис Подгорный.
"Переговоры президента в Москве были, темой действительно был энергетический кризис", - сказал Подгорный, слова которого приводит Telegram-канал телеканала "Первый Приднестровский".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР
Вчера, 15:48
При этом он не уточнил, с кем Красносельский проводил переговоры в Москве.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 16:22
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной того стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ
6 января, 23:05
 
МолдавияКишиневМоскваВадим КрасносельскийГазпромМолдовагазРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
 
 
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