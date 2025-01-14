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Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/minoborony-1993682965.html
Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном
Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном - РИА Новости, 14.01.2025
Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном
Минобороны РФ показало кадры водружения российского триколора в населенном пункте Нескучное Донецкой Народной Республики, об освобождении которого оно сообщило... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:46:00+03:00
2025-01-14T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры водружения российского триколора в населенном пункте Нескучное Донецкой Народной Республики, об освобождении которого оно сообщило сегодня. "В Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Нескучное и водрузили на одном из зданий российский триколор. Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от формирований ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль наших подразделений.
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донецкая народная республика
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Российский флаг в населенном пункте Нескучное в ДНР
Минобороны России показало, как над Нескучным в ДНР, об освобождении которого сообщалось сегодня, подняли российский флаг. водружения флага в Нескучном.
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном

Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном в ДНР

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры водружения российского триколора в населенном пункте Нескучное Донецкой Народной Республики, об освобождении которого оно сообщило сегодня.
Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Нескучное и водрузили на одном из зданий российский триколор. Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от формирований ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль наших подразделений.
Военнослужащие группировки Центр водрузили флаг России в Новооленовке ДНР - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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