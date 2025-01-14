https://ria.ru/20250114/minoborony-1993682965.html

Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном

Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном - РИА Новости, 14.01.2025

Минобороны показало кадры водружения российского флага в Нескучном

Минобороны РФ показало кадры водружения российского триколора в населенном пункте Нескучное Донецкой Народной Республики, об освобождении которого оно сообщило... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:46:00+03:00

2025-01-14T15:46:00+03:00

2025-01-14T15:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры водружения российского триколора в населенном пункте Нескучное Донецкой Народной Республики, об освобождении которого оно сообщило сегодня. "В Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Нескучное и водрузили на одном из зданий российский триколор. Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от формирований ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль наших подразделений.

https://ria.ru/20241230/novoolenovka-1992069291.html

донецкая народная республика

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Российский флаг в населенном пункте Нескучное в ДНР Минобороны России показало, как над Нескучным в ДНР, об освобождении которого сообщалось сегодня, подняли российский флаг. водружения флага в Нескучном. 2025-01-14T15:46 true PT0M43S

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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)