https://ria.ru/20250114/magadan-1993690917.html

В Магадане задержали мужчин, устроивших стрельбу из автомобиля

В Магадане задержали мужчин, устроивших стрельбу из автомобиля - РИА Новости, 14.01.2025

В Магадане задержали мужчин, устроивших стрельбу из автомобиля

Полицейские задержали компанию жителей Магадана после того, как они начали стрелять из автомобиля, мужчины, сопротивлялись стражам порядка и пытались отобрать... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:31:00+03:00

2025-01-14T16:31:00+03:00

2025-01-14T16:31:00+03:00

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МАГАДАН, 14 янв - РИА Новости. Полицейские задержали компанию жителей Магадана после того, как они начали стрелять из автомобиля, мужчины, сопротивлялись стражам порядка и пытались отобрать их оружие, сообщает УМВД России по региону. "В дежурную часть Отдела МВД России по городу Магадану поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на улице Садовой областного центра неизвестный на внедорожнике стреляет из оружия. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили указанный в сообщении автомобиль, из которого вышли четверо мужчин с внешними признаками алкогольного опьянения. Неизвестные вели себя агрессивно и совершили нападение на стражей порядка – стали наносить удары и предпринимать попытки завладеть служебным оружием", - говорится в сообщении. Сообщается, что один из полицейский открыл стрельбу по нападавшим. "В результате трое правонарушителей с ранениями доставлены в медицинское учреждение, еще один злоумышленник задержан. Полицейские установили личности нападавших. Ими оказались четверо ранее судимых граждан в возрасте от 26 до 29 лет", - дополняет ведомство. В отношении мужчин, устроивших стрельбу в Магадане, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", сообщает СУСК России по региону. В свою очередь дознаватели ОМВД России по городу Магадану решают вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду в отношении 26-летнего мужчины, который был за рулем внедорожника.

https://ria.ru/20241228/jugra-1991873354.html

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происшествия, магадан, россия