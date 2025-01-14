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Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 14.01.2025
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19:03 14.01.2025 (обновлено: 19:13 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/krym-1993717430.html
Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция
Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 14.01.2025
Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя. РИА Новости, 14.01.2025
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севастополь
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Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя.
севастополь
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Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя
Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя
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севастополь, видео
Севастополь
Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя.
2025-01-14T19:03
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Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция

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Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя.
 
Севастополь
 
 
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