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Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция

Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 14.01.2025

Совещание по развитию Крыма и Севастополя с участием Путина. Трансляция

Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:03:00+03:00

2025-01-14T19:03:00+03:00

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севастополь

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Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя.

севастополь

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2025

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Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя 2025-01-14T19:03 true PT58M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, видео