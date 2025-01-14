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В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая - РИА Новости, 14.01.2025
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18:43 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/knr-1993712715.html
В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая
В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая - РИА Новости, 14.01.2025
В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая
США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат на... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:43:00+03:00
2025-01-14T18:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет. "В первую очередь мы будем защищать нашу родину, наши границы и наше небо. Во-вторых, мы будем работать с партнёрами и союзниками, чтобы сдерживать агрессию со стороны коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Хегсет в ходе слушаний в Сенате. По его словам, администрация Дональда Трампа планирует также уделить внимание завершению затяжных войн, чтобы сосредоточить ресурсы на более серьёзных угрозах. "Наконец, мы ответственно закончим войны, чтобы перенаправить наши ресурсы на борьбу с крупными вызовами", - добавил он. Хегсет подчеркнул, что намерен работать с Трампом и конгрессом над восстановлением боевого духа в вооружённых силах США. "Мы восстановим доверие к нашей армии, решим проблемы кризиса набора, удержания и готовности войск", – заявил он.
https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша, пентагон
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Пентагон
В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая

Хегсет: США будут бороться с "агрессией КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКНР
КНР - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.
"В первую очередь мы будем защищать нашу родину, наши границы и наше небо. Во-вторых, мы будем работать с партнёрами и союзниками, чтобы сдерживать агрессию со стороны коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Хегсет в ходе слушаний в Сенате.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере
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По его словам, администрация Дональда Трампа планирует также уделить внимание завершению затяжных войн, чтобы сосредоточить ресурсы на более серьёзных угрозах. "Наконец, мы ответственно закончим войны, чтобы перенаправить наши ресурсы на борьбу с крупными вызовами", - добавил он.
Хегсет подчеркнул, что намерен работать с Трампом и конгрессом над восстановлением боевого духа в вооружённых силах США. "Мы восстановим доверие к нашей армии, решим проблемы кризиса набора, удержания и готовности войск", – заявил он.
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Вчера, 18:38
 
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