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В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая
В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая - РИА Новости, 14.01.2025
В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая
США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат на... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:43:00+03:00
2025-01-14T18:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет. "В первую очередь мы будем защищать нашу родину, наши границы и наше небо. Во-вторых, мы будем работать с партнёрами и союзниками, чтобы сдерживать агрессию со стороны коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Хегсет в ходе слушаний в Сенате. По его словам, администрация Дональда Трампа планирует также уделить внимание завершению затяжных войн, чтобы сосредоточить ресурсы на более серьёзных угрозах. "Наконец, мы ответственно закончим войны, чтобы перенаправить наши ресурсы на борьбу с крупными вызовами", - добавил он. Хегсет подчеркнул, что намерен работать с Трампом и конгрессом над восстановлением боевого духа в вооружённых силах США. "Мы восстановим доверие к нашей армии, решим проблемы кризиса набора, удержания и готовности войск", – заявил он.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша, пентагон
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Пентагон
В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая
Хегсет: США будут бороться с "агрессией КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе