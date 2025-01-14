https://ria.ru/20250114/knr-1993712715.html

В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая

В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая - РИА Новости, 14.01.2025

В Пентагоне рассказали о планах по сдерживанию Китая

США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат на... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:43:00+03:00

2025-01-14T18:43:00+03:00

2025-01-14T18:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания "агрессии КНР" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет. "В первую очередь мы будем защищать нашу родину, наши границы и наше небо. Во-вторых, мы будем работать с партнёрами и союзниками, чтобы сдерживать агрессию со стороны коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Хегсет в ходе слушаний в Сенате. По его словам, администрация Дональда Трампа планирует также уделить внимание завершению затяжных войн, чтобы сосредоточить ресурсы на более серьёзных угрозах. "Наконец, мы ответственно закончим войны, чтобы перенаправить наши ресурсы на борьбу с крупными вызовами", - добавил он. Хегсет подчеркнул, что намерен работать с Трампом и конгрессом над восстановлением боевого духа в вооружённых силах США. "Мы восстановим доверие к нашей армии, решим проблемы кризиса набора, удержания и готовности войск", – заявил он.

https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша, пентагон